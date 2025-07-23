Cộng đồng ASEAN tại Cuba khẳng định tình đoàn kết quốc tế

Đại sứ các nước thành viên ASEAN tại Cuba cùng quan khách chụp ảnh chung. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 9/8, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Cuba, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Malaysia, đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập khối.

Tham sự kiện có đại sứ các nước thành viên ASEAN và đại sứ, đại diện của các Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Timor Leste và Bộ Ngoại giao Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Indonesia Simon D.I. Soekamo, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Cuba nhấn mạnh tinh thần hữu nghị và đoàn kết của khối, đồng thời tái khẳng định những giá trị cốt lõi của ASEAN là hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua hợp tác và đối thoại.

Đại sứ Simon Soekamo tin tưởng rằng những nguyên tắc cơ bản này sẽ giúp cộng đồng vượt qua những thách thức trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay. Việc chào đón thành viên thứ 11 là Timor Leste minh chứng cho cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trong khu vực.

Đại sứ Indonesia cũng khẳng định tình đoàn kết và quyết tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân Cuba.

Về phần mình, Phó Tổng vụ trưởng Quan hệ song phương của Bộ Ngoại giao Cuba, Alejandro Simancas Marin, đánh giá cao vai trò và vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới, và cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của ASEAN trong việc kêu gọi dỡ bỏ lệnh bao vây, cấm vận đối với hòn đảo tự do này.

Ông Alejandro Simancas khẳng định Cuba luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với các quốc gia thành viên ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế, giáo dục, thể thao và du lịch./.