Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo sẽ sa thải Chủ tịch Fed Powell

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 một lần nữa cảnh báo sẽ sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và cho biết cuộc điều tra về việc cải tạo trụ sở của ngân hàng trung ương cần phải tiếp tục.

Fed phát tín hiệu xoay trục lãi suất

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Trump nói rằng nếu ông Powell vẫn ở lại làm Thống đốc Fed sau khi người kế nhiệm được phê chuẩn, ông sẽ cho ông Powell rời khỏi chức vụ.

Nhiệm kỳ Chủ tịch của Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5, và Tổng thống Trump đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người kế nhiệm.

Mặc dù nhiệm kỳ Chủ tịch của Powell sắp kết thúc, ông vẫn còn 2 năm trong nhiệm kỳ Thống đốc. Dù phần lớn các Chủ tịch Fed trước đây thường rời ngân hàng trung ương sau khi được thay thế, ông Powell vẫn né tránh trước các câu hỏi lặp đi lặp lại về kế hoạch của mình.

Việc ông Powell rời chức Chủ tịch Fed trở nên phức tạp do cuộc điều tra về việc cải tạo trụ sở Fed. Công tố viên liên bang tại Đặc khu Columbia, Jeanine Pirro, đã cố gắng ban hành trát triệu tập ông Powell để cung cấp thông tin liên quan đến dự án này nhưng bị một thẩm phán bác bỏ. Bà cho biết sẽ kháng cáo quyết định đó.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ tổ chức phiên điều trần xác nhận đối với ông Warsh vào tuần tới, ngày 21/4. Tuy nhiên, con đường để ông được Thượng viện phê chuẩn đầy đủ vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) cho biết ông sẽ chặn việc đề cử ông Warsh rời khỏi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Ông Powell nói sẽ tiếp tục ở lại vị trí Chủ tịch Fed cho đến khi cuộc điều tra kết thúc và người kế nhiệm được phê chuẩn.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã tìm cách thay thế Thống đốc Lisa Cook sau các cáo buộc liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực thế chấp, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Vụ việc đã được tranh luận trước Tòa án Tối cao Mỹ và đang chờ phán quyết.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi giảm lãi suất và cho biết ông tin rằng ông Warsh sẽ thực hiện điều đó.

Cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em mùa hè

Đầu tháng 4/2026, một nhóm học sinh lớp 5 ở xã Quảng Điền rủ nhau đi tắm sông. Không may, một em trú tại thôn Mỹ Xá gặp nạn và tử vong do đuối nước. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi mùa nắng nóng bắt đầu.

Phép thử với NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước nhiều thử thách do cách tiếp cận khác nhau giữa các thành viên trong xử lý một số “điểm nóng” quốc tế. Tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ rời đi càng bộc lộ rõ tình trạng rạn nứt nội bộ NATO.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban có dấu hiệu leo thang khi quân đội Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thủ đô Beirut.

