Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo sẽ sa thải Chủ tịch Fed Powell

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC.

Tổng thống Trump nói rằng nếu ông Powell vẫn ở lại làm Thống đốc Fed sau khi người kế nhiệm được phê chuẩn, ông sẽ cho ông Powell rời khỏi chức vụ.

Nhiệm kỳ Chủ tịch của Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5, và Tổng thống Trump đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người kế nhiệm.

Mặc dù nhiệm kỳ Chủ tịch của Powell sắp kết thúc, ông vẫn còn 2 năm trong nhiệm kỳ Thống đốc. Dù phần lớn các Chủ tịch Fed trước đây thường rời ngân hàng trung ương sau khi được thay thế, ông Powell vẫn né tránh trước các câu hỏi lặp đi lặp lại về kế hoạch của mình.

Việc ông Powell rời chức Chủ tịch Fed trở nên phức tạp do cuộc điều tra về việc cải tạo trụ sở Fed. Công tố viên liên bang tại Đặc khu Columbia, Jeanine Pirro, đã cố gắng ban hành trát triệu tập ông Powell để cung cấp thông tin liên quan đến dự án này nhưng bị một thẩm phán bác bỏ. Bà cho biết sẽ kháng cáo quyết định đó.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ tổ chức phiên điều trần xác nhận đối với ông Warsh vào tuần tới, ngày 21/4. Tuy nhiên, con đường để ông được Thượng viện phê chuẩn đầy đủ vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) cho biết ông sẽ chặn việc đề cử ông Warsh rời khỏi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Ông Powell nói sẽ tiếp tục ở lại vị trí Chủ tịch Fed cho đến khi cuộc điều tra kết thúc và người kế nhiệm được phê chuẩn.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã tìm cách thay thế Thống đốc Lisa Cook sau các cáo buộc liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực thế chấp, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Vụ việc đã được tranh luận trước Tòa án Tối cao Mỹ và đang chờ phán quyết.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi giảm lãi suất và cho biết ông tin rằng ông Warsh sẽ thực hiện điều đó.

