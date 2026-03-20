Cảnh báo thảm họa nhân đạo lan rộng tại Trung Đông

Người dân sơ tán tránh xung đột tại Jabalia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, việc hàng triệu người phải di tản do xung đột và sống trong các trại tạm trú có thể kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào cơ sở y tế tại các nước cũng khiến tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran làm gián đoạn các tuyến hàng không, hàng hải và đường bộ quan trọng, kéo theo những tác động dây chuyền nghiêm trọng đối với nguồn cung viện trợ toàn cầu. Hoạt động vận chuyển hàng viện trợ bị ảnh hưởng nặng nề, chi phí vận tải tăng cao. Thực trạng này khiến các lô hàng cứu trợ dành cho ít nhất 410.000 trẻ em và gia đình tại các nước đang khủng hoảng như Sudan, Afghanistan và Yemen bị mắc kẹt.

Tại Gaza, nguồn dự trữ nhu yếu phẩm đang cạn kiệt nhanh chóng, do nhiều hạn chế được đặt ra kể từ khi xung đột khu vực leo thang. Người dân vẫn phải sống trong những ngôi nhà bị hư hại hoặc các khu trú ẩn quá tải. Hiện cửa khẩu Kerem Shalom là con đường duy nhất để đưa hàng hóa nhân đạo vào Gaza.

Liên hợp quốc đang tăng cường hỗ trợ khẩn cấp các nước chịu ảnh hưởng. WHO đã giải ngân 2 triệu USD từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp để hỗ trợ Liban, Iraq và Syria. Tại Liban, Liên hợp quốc và các đối tác tiếp tục cung cấp lương thực, nơi ở, nước sạch, dịch vụ y tế cho những gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phát đệm, chăn, đèn năng lượng mặt trời, nước sạch và nhiều vật dụng thiết yếu cho người dân Liban.

Hơn 350.000 lít nhiên liệu đã được cấp để duy trì hệ thống cấp nước công cộng. Trước tình hình nhân đạo tại Trung Đông đang xấu đi nhanh chóng, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân bị ảnh hưởng; các bên liên quan bảo đảm hoạt động nhân đạo được diễn ra an toàn, kịp thời và không bị cản trở.

