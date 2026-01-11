EU phê duyệt liệu pháp đầu tiên làm chậm tiến triển của bệnh đái tháo đường

  • Huế ngày nay Online
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức cho phép lưu hành tại Liên minh châu Âu (EU) liệu pháp mới của tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi, mang tên Teizeild, có tác dụng làm chậm tiến triển của bệnh đái tháo đường Type 1.

Với quyết định này, Teizeild trở thành liệu pháp đầu tiên được coi là điều trị nền có tác dụng điều biến bệnh đối với đái tháo đường Type 1 được phê duyệt tại EU. Thuốc được chỉ định cho người trưởng thành và trẻ em từ 8 tuổi trở lên mắc đái tháo đường Type 1 ở giai đoạn 2.

Teizeild được sử dụng dưới dạng truyền tĩnh mạch. Liệu pháp này không có tác dụng chữa khỏi căn bệnh mạn tính, nhưng giúp làm chậm quá trình tiến triển bằng cách ức chế phản ứng tự miễn của cơ thể. Thuốc phát huy hiệu quả khi bệnh chưa phát tác, qua đó làm chậm quá trình chuyển sang giai đoạn 3, khi người bệnh phải điều trị bằng insulin để kiểm soát đường huyết.

Quyết định phê duyệt của EC dựa trên những kết quả tích cực của nghiên cứu TN-10 (nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng giả dược). Theo Sanofi, nghiên cứu cho thấy kháng thể đơn dòng Teizeild có khả năng đẩy lùi thời điểm xuất hiện giai đoạn 3 của bệnh đái tháo đường Type 1 với thời gian trung bình khoảng 2 năm so với nhóm người sử dụng giả dược. Khi kết thúc nghiên cứu, tỷ lệ bệnh nhân vẫn duy trì ở giai đoạn 2 trong nhóm sử dụng Teizeild cao gần gấp đôi so với nhóm dùng giả dược, lần lượt là 57% và 28%.

Trước khi được phê duyệt tại EU, Teizeild đã được cấp phép sử dụng tại Mỹ, Anh, Trung Quốc, Canada, Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait.

