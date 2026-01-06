  • Huế ngày nay Online
Sửa đổi quy định về tổ chức và nhân sự tại bộ phận Một cửa

HNN.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 367/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa tại các địa phương. Trong đó, điều chỉnh thẩm quyền quyết định mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công và quy định cụ thể hơn về nhân sự làm việc tại các trung tâm này.

 Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Chân Mây - Lăng Cô

Theo nghị định mới, tại các thành phố trực thuộc trung ương, UBND thành phố không còn tự quyết định việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp mà phải trình HĐND thành phố xem xét, quyết định. Việc lựa chọn mô hình được căn cứ trên đặc thù quản lý dân cư, tổ chức đời sống đô thị, cũng như mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của từng địa phương.

Cụ thể, nếu lựa chọn mô hình một cấp, HĐND thành phố sẽ quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh trực thuộc UBND thành phố, đồng thời quyết định số lượng chi nhánh trực thuộc trung tâm để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương. Trường hợp không áp dụng mô hình này, UBND thành phố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định hiện hành.

Ở cấp xã, nghị định quy định UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Trung tâm này là tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Không tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Nghị định 367/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về người làm việc tại bộ phận Một cửa. Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, lãnh đạo trung tâm gồm 1 Giám đốc do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, tương đương Phó Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh hoặc do Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm; không quá 3 Phó Giám đốc, tương đương Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật.

Đồng thời, nghị định bổ sung quy định giao UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với tiêu chí thành lập phòng thuộc chi cục thuộc sở theo quy định của pháp luật.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh, lãnh đạo trung tâm gồm 1 Giám đốc tương đương Giám đốc sở và các Phó Giám đốc tương đương Phó Giám đốc sở do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định.

Tại cấp xã, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công gồm Giám đốc tương đương Trưởng phòng và các Phó Giám đốc tương đương Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp xã. Việc bố trí số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ.

VPCP
