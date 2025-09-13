Bỗng xuất hiện trước mắt một em gái người miền cao phía bắc, nói tiếng Kinh sõi như người Kinh, duyên dáng mời chào mọi người mua khoai sọ Lệ Phố, đặc sản quê em. Lâu nay, bắt gặp bà con người dân tộc ứng dụng mạng xã hội để bán hàng khá nhiều. Thấy hay hay và thật mừng cho sự tiến bộ, cố gắng bắt nhịp với đời sống hiện đại của bà con mình, thỉnh thoảng, tôi cũng dừng lại, mua món này, mua món kia, vừa để xem cách đóng gói, giao hàng của bà con ra sao, cũng vừa để góp phần nho nhỏ ủng hộ, khích lệ bà con phát triển kinh tế.

Sản phẩm nhà nông ra thị trường cũng rất cần uy tín để tạo dựng thương hiệu (Ảnh minh họa)

Lần này, với em gái khoai sọ Lệ Phố, tôi bấm nút mua hàng ủng hộ ngay. Không phải vì… thấy em gái xinh xẻo, mà vì nó được đăng với lời kêu gọi giải cứu nông sản cho bà con nghèo, và cả vì nhớ phim “Tể tướng Lưu gù”, trong đó có cảnh ông tể tướng tinh quái này dám to gan lừa vua Càn Long ngự “khoai sọ Lệ Phố”. Không dè xứ mình cũng có đặc sản khoai sọ Lệ Phố nổi tiếng ấy, giá cũng mềm, vậy thì hà cớ gì không tham gia giải cứu, đặt vài cân về chia cho người thân, bạn bè người vài củ thưởng thức cho vui.

Tin nhắn gửi đi, ít hôm sau hàng về. Tôi nhận và chuyển tiền, chẳng cần phải kiểm đếm, có mấy cân khoai, gì đâu to tát. Về nhà, oang oang khoe với vợ và gợi ý luộc ngay ít củ mà trải nghiệm cho nóng sốt. Bà vợ tôi lơn tơn xẻ thùng, đổ đống khoai ra sàn, rồi chọn một củ to để “khai đao” ngay. Nhưng… vừa bổ ra, bà vợ tôi đã la ôi ối. Té ra củ khoai to tổ chảng, múp máp thế, nhưng bổ ra thì hỏng hơn nửa. Bà xã tôi chọn củ khác, lại còn tệ hơn, qua đến củ thứ ba thì mới ngon lành. Vậy là bổ ba củ, lọc lại còn chừng củ rưỡi, tỷ lệ 50/50. Bắc nồi khoai lên bếp, 2 vợ chồng bảo nhau, kiểu này thôi đừng cho, đừng biếu gì nữa, nhỡ người ta bổ ra gặp khoai hỏng thì mang tiếng chết. Và quả lo xa là đúng, sau nồi khoai đầu tiên, hai hôm sau bà xã tôi lại bổ tiếp để làm nồi nữa, vì sợ càng để càng hỏng, không dè cả đống khoai chỉ chọn lại còn duy nhất 1 củ là ngon lành, còn thì phải vứt bỏ cả.

Sử dụng MXH để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là xu thế cần khuyến khích, ủng hộ. (Ảnh minh họa)

“Giấc mộng Lệ Phố” xem như thảm bại. Tôi trở lại trang bán hàng, nhắn thực trạng, không phải để khiếu nại và để được bồi thường, mà muốn tỏ chút thái độ và quan trọng là để cảnh báo cho người bán hàng miền cao phải cẩn thận hơn với câu chuyện uy tín. Ai đời vừa chân ướt chân ráo tham gia thị trường, kêu gọi giải cứu này nọ, mà làm ăn kiểu ấy thì làm sao tạo dựng thương hiệu, làm sao làm ăn lâu dài, làm sao mong phát triển và phát triển bền vững!? Tin nhắn gửi đi với niềm mong sẽ nhận được một lời xin lỗi, xin cảm thông của người bán. Ít ra phải như thế, để khách hàng còn thấy người bán hàng vùng cao vẫn còn cái gì đó chân chất, thật thà như bản chất vốn vẫn vậy, để mà còn thương, còn ủng hộ.

Tin gửi đi, lâu rất lâu vẫn không có một tín hiệu phản hồi.

Buồn!…