Tuyệt đối không đặt phòng lưu trú qua Facebook

Hình ảnh quảng cáo phòng nghỉ trên fanpage giả mạo SBH Gloria Hue Resort

Thật - giả lẫn lộn

Sau kỳ nghỉ hè, gia đình tôi dự định tổ chức chuyến nghỉ dưỡng trước khi bọn trẻ bước vào năm học mới. Khi lướt Facebook, một fanpage có tên "SBH Gloria Hue Resort" hiện lên với những hình ảnh bắt mắt, giá cả phải chăng, hồ bơi xanh mát, phòng nghỉ sang trọng, dịch vụ chu đáo, thậm chí cả video giới thiệu những bữa tiệc ngoài trời lung linh dưới ánh hoàng hôn biển Vinh Thanh.

Tôi nhắn tin hỏi và không lâu sau, một người tự xưng là Trần Văn Dũng, "nhân viên của resort", gọi điện cho tôi tư vấn chuyên nghiệp. Sau quá trình tư vấn, anh ta đề nghị tôi chuyển khoản đặt cọc để giữ phòng. Trước khi chuyển, tôi cẩn thận kiểm tra lại fanpage có hình ảnh liên tục cập nhật, địa chỉ rõ ràng, số hotline hiện ngay trên đầu trang - tôi yên tâm chuyển tiền và nhận được ngay xác nhận đặt phòng qua tin nhắn.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, khi tiếp tục tìm thêm thông tin về resort, tôi tá hỏa phát hiện một fanpage khác cũng mang tên SBH Gloria Hue Resort nhưng có dấu tích xanh. Gọi vào số hotline trên fanpage tích xanh, thì được trả lời rằng: “Trang có tích xanh mới là trang chính thức, còn trang kia là giả mạo”. Trong khi đó, người tên Dũng lại quả quyết trang của anh ta mới là thật, còn tố ngược trang có tích xanh là… giả.

Cả hai fanpage đều tố nhau giả mạo, đều đưa ra các “chứng cứ” và cảnh báo tương tự. Tôi chẳng biết tin ai. Nhờ một người bạn trực tiếp liên hệ xin số điện thoại nhân viên sale của SBH Gloria Hue Resort, tôi mới biết mình đã… sập bẫy. Cả 2 trang tố nhau lừa đảo đều là giả!

Vậy trang nào mới là thật? Tôi hỏi cô nhân viên sale. Cô ấy gửi cho tôi link xem fanpage thật của SBH Gloria Hue Resort. Đối chiếu giữa các trang này, người dùng quả thật bị bủa vây giữa thật giả lẫn lộn vì không có gì khác nhau từ giao diện đến hình ảnh, chỉ khác là số hotline, mà số điện thoại thì khách hàng làm sao biết là giả, nếu không được biết trước đó?

Cảnh báo thôi là chưa đủ

Cô nhân viên sale của resort chia sẻ, chuyện khách bị lừa qua fanpage giả đã xảy ra không ít lần. Ban quản lý SBH Gloria Hue Resort cũng từng nhiều lần đăng cảnh báo trên trang chính thức. Thế nhưng, nghịch lý là những cảnh báo ấy hiếm khi đến được với khách hàng. Fanpage thật của resort chỉ có vài nghìn lượt theo dõi, trong khi các trang giả lại được đầu tư chạy quảng cáo, phủ sóng liên tục trên newsfeed với lượng theo dõi áp đảo. Thế nên, trong cuộc đua hiện diện trên mạng xã hội, trang thật trở nên lép vế.

Không riêng lĩnh vực du lịch, Facebook đã trở thành kênh bán hàng, quảng bá dịch vụ phổ biến của hầu hết doanh nghiệp. Điều này lại tạo ra lỗ hổng để kẻ lừa đảo lợi dụng. Người dùng mặc định rằng fanpage nhiều lượt theo dõi hoặc có dấu tích xanh sẽ an toàn, trong khi thực tế không phải vậy. Cơ chế cấp tích xanh từng được xem là “lá chắn niềm tin”, nhưng nay đã bị lợi dụng. Việc mua bán, làm giả tài khoản tích xanh khiến dấu hiệu nhận diện vốn được coi là đáng tin cậy dần mất giá trị.

Trước ma trận fanpage giả, cách phòng tránh đầu tiên vẫn đến từ sự tỉnh táo của người dùng. Khách hàng nên kiểm tra chéo thông tin qua nhiều kênh khác nhau - từ website chính thức, hotline của khách sạn đến các ứng dụng du lịch uy tín. Tuyệt đối không đặt cọc, thanh toán chỉ dựa vào trao đổi qua Facebook.

Khi lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp, cần những giải pháp hệ thống và bền vững hơn. Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch chủ động xây dựng và công bố bộ nhận diện số chính thống. Đây không chỉ là cách bảo vệ thương hiệu, mà còn tạo dựng niềm tin với du khách. Song song đó, việc nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng du lịch là không thể thiếu. Khi mỗi du khách đều biết cách kiểm tra, phân biệt và báo cáo các fanpage giả mạo, sức mạnh của cộng đồng sẽ trở thành lớp lá chắn vững chắc.

Quan trọng hơn cả, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các nền tảng mạng xã hội. Việc để fanpage giả công khai chạy quảng cáo đồng nghĩa với việc tiếp tay cho lừa đảo. Trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội không thể dừng lại ở khuyến nghị cảnh giác, mà phải là những cơ chế gỡ bỏ nhanh chóng, minh bạch và đồng bộ, chung tay dựng nên những “lá chắn” công nghệ. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp, nền tảng và cộng đồng, không gian du lịch số mới thật sự an toàn, để mỗi du khách khi tìm kiếm, lựa chọn dịch vụ không còn phải nơm nớp lo sợ.