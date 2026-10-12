Xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân

Lực lượng Đồn Biên phòng Vinh Xuân bắt giữ tàu đánh bắt giã cào trái phép, đưa về xử lý theo quy định.

Những chiến công

Vào lúc 6 giờ ngày 5/9/2026, tại khu vực vùng biển thuộc xã Phú Vinh, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vinh Xuân phát hiện và bắt giữ tàu cá do ông Đ.V.D. (trú tại thôn Đông Hải, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản trái phép. Tổ tuần tra đã đưa người, phương tiện và tang vật về khu vực neo đậu tại Hải đội 2 Biên phòng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8/2026, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vinh Xuân cũng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 tàu cá của ngư dân các tỉnh khác đến đánh bắt giã cào trái phép…

Mỗi vụ vi phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời không chỉ góp phần gìn giữ kỷ cương trên biển, mà còn giúp ngư dân Phú Vinh bớt đi nỗi lo ngư lưới cụ bị phá hỏng, nguồn lợi thủy hải sản bị xâm hại. Qua đó, người lính biên phòng càng trở thành điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế.

Thượng tá Tạ Khắc Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Xuân chia sẻ, phía sau những kết quả ấy là trách nhiệm, tâm huyết và nỗ lực của ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mỗi chuyến tuần tra đêm trên biển đều tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Khi truy đuổi, tiếp cận và lên tàu vi phạm trong điều kiện sóng gió, thậm chí có trường hợp đối tượng chống trả, nếu không có bản lĩnh và sự phối hợp chặt chẽ, cán bộ, chiến sĩ cùng đồng đội có thể đối mặt với nguy cơ mất an toàn.

Với tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tổ công tác sẵn sàng xuất kích lúc 1 - 2 giờ sáng hoặc bất cứ lúc nào có tình huống phát sinh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biển, gìn giữ kỷ cương pháp luật, bảo vệ nguồn lợi hải sản và cuộc sống bình yên của ngư dân vùng biển.

Gần gũi và thân thương

Đánh giá cao thành tích nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát, duy trì an ninh trật tự và thực thi pháp luật trên khu vực biên giới biển, Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế cho biết: Đồn Biên phòng Vinh Xuân còn là đơn vị có thành tích tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân, địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Phú Vinh xảy ra 5 vụ cháy rừng, đều là rừng sản xuất của người dân. Mỗi lần nhận tin báo, dù ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân cũng nhanh chóng cơ động đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng khoanh vùng, khống chế đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo ông Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Vinh, trong tình cảm của Nhân dân trên địa bàn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân luôn gần gũi, thân thuộc. Đồn thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đồng hành, giúp đỡ bà con xây dựng, sửa chữa nhà, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng nặng do thiên tai mưa bão.

Người dân Phú Vinh luôn ghi khắc hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân, lực lượng nòng cốt cùng địa phương làm điểm tựa, giúp hơn 40 hộ dân sửa chữa nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng do cơn lốc xoáy vào năm 2022. Với người dân, sự có mặt kịp thời ấy không chỉ là sự hỗ trợ về sức người, mà còn là một điểm tựa giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống trong những lúc khó khăn.

Trung tá Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân chia sẻ: Để đồng hành cùng người dân, gắn kết tình cảm quân - dân, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vinh triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình, xây dựng tuyến đường mẫu “Xanh - sạch - đẹp - sáng”; tổ chức chương trình “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển”, qua đó tặng quà, cờ Tổ quốc, 33 tủ thuốc, thuốc chữa bệnh, áo phao… trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hai đơn vị cũng đang tiếp tục kết nối các mạnh thường quân, chuẩn bị kinh phí tặng quà, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển phát triển sản xuất. Qua đó, cùng góp sức gìn giữ chủ quyền, an ninh vùng biển.