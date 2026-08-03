Người Nga ấn tượng với tranh trên giấy dó của họa sĩ Việt Nam

Họa sĩ Ngô Đức Hoàng trình diễn vẽ tranh trên giấy dó ngay tại triển lãm ngày 15/8. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 15/8, triển lãm “Hương sắc Việt Nam” của họa sĩ Ngô Đức Hoàng khai mạc tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Artatage của thành phố Vladivostok, giới thiệu gần 30 tác phẩm được sáng tác trên chất liệu giấy dó truyền thống, mang những sắc màu tinh tế về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nga tại vùng Viễn Đông.

Triển lãm do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức.

Tham dự khai mạc triển lãm, có đại diện Văn phòng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại vùng Primorye, Duma vùng Primorye, chính quyền thành phố Vladivostok, Tổng lãnh sự đoàn tại Vladivostok, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội người Việt Nam tại Primorye, Hội họa sĩ Vladivostok cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam và những người yêu nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thị trưởng thành phố Vladivostok Daria Stegniy đánh giá cao ý nghĩa của triển lãm trong tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân hai nước Việt Nam và Nga.

Bà cho rằng, những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm không chỉ mang đến cho công chúng Vladivostok cơ hội thưởng thức nghệ thuật mà còn mở ra góc nhìn giàu cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam.

Tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cho biết, “Hương sắc Việt Nam” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, phản ánh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và thành phố Vladivostok.

Theo Tổng Lãnh sự, Vladivostok từ lâu nay là một điểm kết nối lịch sử, giao thoa văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nga, giữa người dân Việt Nam với người dân Vladivostok, giữa những tâm hồn nồng hậu, tinh tế, có tình yêu sâu sắc với nghệ thuật hội họa.

Điểm nhấn của triển lãm là gần 30 tác phẩm của họa sĩ Ngô Đức Hoàng, được sáng tác trên giấy dó - một chất liệu truyền thống đặc biệt và bền bỉ của Việt Nam.

Các tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn 2021-2026, khai thác nhiều chủ đề về quê hương, đất nước, từ đời sống đô thị đến vùng núi Tây Bắc, từ những phong cảnh thiên nhiên đến hình ảnh hoa sen, quốc hoa Việt Nam.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện được kể bằng màu sắc, lưu giữ những khoảnh khắc và cảm xúc của họa sĩ trước thiên nhiên, con người Việt Nam.

Triển lãm thu hút đông đảo khách đến thưởng lãm.

Tại triển lãm, người xem bày tỏ ấn tượng với các tác phẩm. Trên nền chất liệu truyền thống, các tác phẩm tại triển lãm kết hợp bút pháp hiện thực, ấn tượng và lãng mạn, tạo nên sự giao thoa giữa hơi thở đương đại và những ký ức văn hóa. Qua ngôn ngữ hội họa, phong cảnh, thiên nhiên và con người Việt Nam hiện lên với nhiều sắc thái, từ bình dị, gần gũi đến khoáng đạt, giàu cảm xúc.

Họa sĩ Ngô Đức Hoàng có hơn 30 năm gắn bó với hội họa và thành công trên nhiều chất liệu như sơn dầu, lụa và sơn mài. Tuy nhiên, trong lần giới thiệu nghệ thuật tại Vladivostok, ông lựa chọn giấy dó làm chất liệu chủ đạo, qua đó giới thiệu nét đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Triển lãm cũng nhận được sự quan tâm của giới nghệ thuật và những người yêu Việt Nam tại Vladivostok.

Ông Sergey Solovyov, Giám đốc Trung tâm nghệ thuật đương đại Artetage cho biết, ông từng chứng kiến nhiều đoàn họa sĩ quốc tế đến Vladivostok giới thiệu tác phẩm, song phần lớn là các triển lãm tập thể. Vì vậy, ông ấn tượng với việc lần này một họa sĩ Việt Nam tổ chức triển lãm cá nhân với số lượng tác phẩm lớn tại Vladivostok.

Nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova tham dự triển lãm cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với các tác phẩm về hoa sen và hoa vùng Tây Bắc, đồng thời cho biết rất yêu thích chất liệu giấy dó được sử dụng trong các sáng tác.

Một điểm nhấn tại lễ khai mạc là màn trình diễn vẽ tranh trực tiếp trên giấy dó của họa sĩ Ngô Đức Hoàng.

Trước sự chứng kiến của khách mời và công chúng, họa sĩ thực hiện một tác phẩm về phố cổ Hà Nội, tái hiện hình ảnh những gánh hàng rong và nhịp sống đặc trưng của thủ đô. Hoạt động này giúp người xem trực tiếp cảm nhận quá trình sáng tác của họa sĩ cũng như sự linh hoạt, tinh tế của chất liệu giấy dó.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Ngô Đức Hoàng cho biết, ông mong muốn thông qua những tác phẩm trên giấy dó giới thiệu với công chúng vẻ đẹp mộc mạc, dung dị và đậm chất Việt Nam.

Họa sĩ cũng kỳ vọng có thể đưa hơi thở đương đại vào chất liệu truyền thống, góp phần nối dài những giá trị văn hóa Việt Nam và tạo thêm kết nối giữa những người yêu nghệ thuật hai nước.

Ông bày tỏ cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, chính quyền thành phố Vladivostok và đơn vị tổ chức đã hỗ trợ để triển lãm được giới thiệu tới công chúng.

“Hương sắc Việt Nam” diễn ra đến hết ngày 23/8 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Artetage, Vladivostok.

https://nhandan.vn/nguoi-nga-an-tuong-voi-tranh-tren-giay-do-cua-hoa-si-viet-nam-post982206.html