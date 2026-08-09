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Thế giới

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

ClockChủ Nhật, 16/08/2026 15:22
Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600ha kể từ ngày 14/8. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

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 Cháy rừng dữ dội tại thị trấn ven biển Omis, Croatia, ngày 13/8/2026. (Ảnh: Xinhua)

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600ha kể từ ngày 14/8.

Chính quyền thành phố Waimes nằm trong khu vực này đã kêu gọi người dân chuẩn bị sơ tán. Đám cháy bùng phát vào ngày 14/8 gần thị trấn Baelen và theo Đài Truyền hình công cộng RTBF của Bỉ, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Trước quy mô của đám cháy, ngày 15/8, Ủy viên phụ trách Quản lý Khủng hoảng của Bỉ, Hadja Lahbib đã yêu cầu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU).

Cơ chế này cho phép huy động lực lượng tăng viện và thiết bị do các quốc gia thành viên EU, các nước đối tác hoặc từ lực lượng dự bị của EU (rescEU) cung cấp.

Lực lượng cứu hỏa Đức đã tham gia dập tắt đám cháy tại công viên Fagnes. Các trực thăng và máy bay khác từ Cộng hòa Séc, Hà Lan và Thụy Điển đã được huy động. Lực lượng bảo vệ dân sự Bỉ cũng đã yêu cầu quân đội Bỉ cung cấp thiết bị chữa cháy hỗ trợ.

Ở phía biên giới Đức thuộc vùng Eifel, khoảng 1.400 lính cứu hỏa đã chiến đấu với một vụ cháy rừng lớn vào 15/8. Vụ cháy đã buộc khoảng 1.800 cư dân của làng Hürtgenwald, nơi có khoảng 9.000 dân, phải sơ tán.

Tại Pháp, một vụ cháy rừng lại bùng phát ở tỉnh Landes phía Tây Nam nước này vào sáng 15/8. Chính quyền đã ra lệnh sơ tán thêm khoảng 100 cư dân và du khách xung quanh làng Luglon.

Vụ cháy bùng phát vào ngày 13/8 đã ảnh hưởng đến 1.580ha rừng và buộc khoảng 650 người phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 550 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa.

Tỉnh trưởng vùng Gilles Clavreul đã yêu cầu chính phủ triển khai một máy bay trực thăng Chinook mà Australia đã cung cấp cho Pháp để hỗ trợ trong mùa cháy rừng năm nay.

Tại Croatia, hơn 100 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi hai máy bay chữa cháy, đã khống chế được một đám cháy rừng lớn trên đảo Dugi Otok trong đêm. Một đám cháy lớn khác trên bán đảo Pelješac, nơi ngọn lửa đã thiêu rụi các vườn nho và vườn ô liu, cũng đã được khống chế vào tối 14/8. 240 lính cứu hỏa và ba máy bay đã tham gia dập tắt đám cháy này.

Ngày 15/8, Hiệp hội Lính cứu hỏa Croatia (HVZ) cũng báo cáo về một đám cháy trên núi Dinara, đã lan từ Bosnia và Herzegovina sang lãnh thổ Croatia. 37 lính cứu hỏa với 19 xe đang có mặt tại hiện trường. 26 thành viên của quân đội Croatia và hai máy bay chữa cháy CL-415 cũng tham gia vào công tác chữa cháy.

Tại Serbia, các nhà chức trách cho biết tối 14/8 rằng họ đang nỗ lực dập tắt 25 vụ cháy rừng lớn, trong đó có một vụ cháy ở Vườn quốc gia Deliblatska Peščara gần Belgrade, thiêu rụi khoảng 2.500ha rừng.

Tại Anh, lực lượng cứu hỏa cũng đã ứng phó với một số vụ cháy vào ngày 15/8, bao gồm một vụ cháy ở thị trấn Stourbridge gây thiệt hại nhà cửa. Một trẻ em và ba lính cứu hỏa đã được đưa đến bệnh viện.

Tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa vẫn trong tình trạng báo động cao do gió mạnh liên tục và nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều khu vực trong nước. Hơn 50 vụ cháy rừng và cháy nông nghiệp đã bùng phát ở đó trong 24 giờ qua, nhưng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng kiểm soát được hầu hết chúng.

https://nhandan.vn/khung-hoang-chay-rung-lan-rong-tai-chau-au-post982194.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: khủng hoảngcháy rừnglan rộngchâu Âu
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