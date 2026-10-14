Vững kỹ năng, chủ động cứu nạn

Bộ đội biên phòng bắn pháo sáng kêu gọi tàu thuyền ngư dân vào bờ trước bão.

Nâng cao kỹ năng, kiến thức

Cuối tháng 9, tại Hải đội 2 Biên phòng, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế tổ chức tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2026, với nội dung tập trung nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và kỹ năng xử lý các tình huống trên biển, đường thủy cho chỉ huy và cán bộ của các đơn vị trên hai tuyến biên giới. Những người lính biên phòng, dù đã có bề dày kinh nghiệm thực tế, vẫn tích cực học tập. Những bài giảng về công tác tham mưu, chỉ huy, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phối hợp giữa các lực lượng; phương pháp xác định vị trí, tọa độ phương tiện gặp nạn trên hải đồ, tìm kiếm người, tàu thuyền gặp nạn được tiếp thu nghiêm túc. Đồng thời, những kỹ năng sử dụng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, xử trí tình huống giả định được huấn luyện nhuần nhuyễn.

Trên cầu cảng Hải đội 2, nơi những chuyến tàu và lực lượng biên phòng sẵn sàng xuất kích vượt sóng gió cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền, ngư dân gặp nạn trên biển, mồ hôi của những người lính rơi xuống hòa vào sóng. Thượng úy Nguyễn Ngọc Dũng, máy trưởng; Trung tá Trần Văn Anh, nhân viên hàng hải, Hải đội 2 biên phòng và nhiều học viên đạt kết quả tiêu biểu trong học tập, thực hành các nội dung tập huấn bày tỏ: Thiên tai, bão lũ và các sự cố trên biển ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Việc học tập nghiêm túc giúp chuẩn hóa thao tác, giảm thiểu rủi ro, thương vong cho chính lực lượng làm nhiệm vụ khi dấn thân vào tâm bão hay biển dữ. Ý thức trách nhiệm cao trước sinh mệnh của người dân thôi thúc người lính không chủ quan, luôn rèn luyện từ những điều cơ bản nhất để làm điểm tựa vững chắc cho dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố biểu dương những nỗ lực, kết quả cán bộ, chiến sĩ đạt được trong tập huấn.

Người dân phường Thuận An khó có thể quên vụ chìm tàu cá của ngư dân trên địa bàn cách đây 2 năm. Người thân ruột thịt của 13 gia đình ngư dân cùng bà con địa phương vỡ òa niềm vui xúc động sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi trong lo lắng nghẹt thở, tàu Hải đội 2 và lực lượng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đưa 13 ngư dân từ lằn ranh sinh tử trở về an toàn lúc 1 giờ sáng. Bà con đã ôm thật chặt, nước mắt hạnh phúc ướt trên vai áo quân phục những người lính biên phòng.

Trong tháng 8 và tháng 9/2026, có 2 tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm. Đồn Biên phòng Vinh Hiền và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An lập tức cử cán bộ, chiến sĩ, phối hợp các lực lượng đưa ngư dân vào bờ an toàn; tổ chức trục vớt tàu và máy móc thiết bị, ngư lưới cụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho gia đình chủ tàu bị nạn, bồi đắp thêm niềm tin trong Nhân dân.

Một tình huống cứu hộ, cứu nạn trong buổi tập huấn.

Sẵn sàng ứng cứu

“Tình cảm, niềm tin của Nhân dân là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ càng nỗ lực học tập, rèn luyện. Qua tập huấn, cán bộ được nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu, chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu Nhân dân. Đồng thời, kết hợp nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển với cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra”, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế chia sẻ.

Hằng năm, trước những cơn bão, những trận mưa lũ, đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố liên tục đến những đơn vị quản lý các địa bàn xung yếu, trọng điểm như Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An; Hải đội 2 biên phòng…, kiểm tra về công tác phòng, chống, ứng phó bão, lũ. Các đơn vị đã luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện. Cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, bám chắc ngư dân, chủ động mọi phương án, phối hợp chặt chẽ với địa phương. Khi có tình huống xảy ra, toàn lực lượng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện các loại (tàu, xuồng, ô tô chuyên dụng), sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Học viên thực hành tình huống cứu người bị rơi xuống nước.

“Khi có bão, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới luôn quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, với phương châm “4 tại chỗ”. Các đồn, trạm biên phòng tuyến biên giới biển chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng, tổ chức liên lạc, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống bão”, Đại tá Hoàng Minh Hùng thông tin. Những năm qua, để kịp thời giúp đỡ Nhân dân trong thiên tai, bão lũ, trước những diễn biến thời tiết bất thường, lực lượng BĐBP đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện.

Từ năm 2025 đến nay đã tổ chức gần 50 đợt/gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân gặt lúa, chằng, chống nhà cửa, khắc phục hậu quả do giông lốc, bão lụt; cử hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 5 vụ chữa cháy rừng. Dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng luôn vượt qua khó khăn, gian nan, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Thực hành tình huống cấp cứu người bị nạn trên biển.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế, từ ban chỉ huy đến các đơn vị cơ sở thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ; xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; thể hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của quân đội nói chung, của lực lượng BĐBP trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ được bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, ý chí; trang bị kiến thức, huấn luyện thành thạo các kỹ năng xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn an toàn, vượt qua mọi gian nan, nguy hiểm để ứng cứu hiệu quả, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.