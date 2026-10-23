Chủ động nguồn nước trước El Nino

Các hồ chứa chủ động tích nước trước mùa khô 2026 - 2027.

Cảnh giác với nguy cơ hạn hán

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ nay đến tháng 11/2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, với xác suất 100%. Trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh khoảng 7% và rất mạnh khoảng 93%. Đến tháng 12/2026, xác suất El Nino duy trì cường độ rất mạnh tăng lên 95%. Giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, xác suất El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, với xác suất 93%.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố nhận định, El Nino có thể khiến lượng mưa ở Huế thiếu hụt, nguồn nước suy giảm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026 - 2027. Tình trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân, nhất là tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tự nhiên.

Tuy nhiên, El Nino không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn cực đoan. Mưa có thể tập trung trong thời gian ngắn, khiến dòng chảy trên các sông, suối tăng nhanh, mực nước hồ chứa biến động đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình và vùng hạ du. Vì vậy, công tác ứng phó cần được triển khai đồng bộ, vừa chủ động tích trữ nước, vừa bảo đảm an toàn hồ đập trước những diễn biến thời tiết bất thường.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cũng cho thấy, trong tháng 11 và 12/2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa TP. Huế sẽ không chịu ảnh hưởng của bão hoặc các hình thái thời tiết nguy hiểm khác. Mưa lớn vẫn có thể xảy ra do sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố khí tượng.

Cần chủ động nguồn nước

Trước nguy cơ thiếu nước trong mùa khô 2026 - 2027, các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Huế đã và đang chủ động triển khai những giải pháp ứng phó với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra.

Ông Dương Đức Hoài Khánh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố cho biết, đơn vị đã sửa chữa các cửa cống dưới sâu tại những hồ chứa trọng yếu như hồ Truồi, hồ Thọ Sơn, hồ Phú Bài... Đồng thời, đơn vị cũng chủ động tích nước sớm tại các hồ chứa ở vùng cao, vùng bán sơn địa thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước như, hồ Phú Bài, hồ Thọ Sơn, hồ Khe Ngang và liên hồ Mỹ Xuyên.

“Đến nay, các hồ đã cơ bản đạt 70 - 80% dung tích thiết kế. Dự kiến đến cuối tháng 11/2026, các hồ sẽ đạt 100% dung tích nước, phục vụ sản xuất và chủ động chống hạn từ nay đến cuối năm 2026 cũng như trong năm 2027”, ông Dương Đức Hoài Khánh thông tin.

Để chủ động ứng phó với El Nino và diễn biến thời tiết phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Nguyễn Văn Mạnh ký ban hành văn bản số 13981/UBND-NN ngày 16/9/2026, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan triển khai giải pháp ứng phó. Trong đó, thành phố yêu cầu bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và vùng hạ du, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ mưa lũ cực đoan trong mùa mưa năm 2026. Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu chủ động tích nước hợp lý, tận dụng tối đa năng lực công trình nhưng vẫn bảo đảm an toàn vận hành, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các hoạt động thiết yếu trong mùa khô.

Tại những địa bàn có nguy cơ thiếu nước, các địa phương cũng chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương đã rà soát nguồn nước, theo dõi sát diễn biến thời tiết để xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, tích trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, xã còn điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước.

Thành phố cũng yêu cầu xây dựng, rà soát và cập nhật phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027 theo kịch bản rủi ro rất cao. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh lưu ý, trong trường hợp xảy ra thiếu nước, việc phân bổ cần được tính toán chặt chẽ, ưu tiên nước sinh hoạt và các mục đích thiết yếu. Các địa phương cần chủ động cân đối khả năng cung cấp nước đến từng hộ gia đình, thôn, tổ dân phố tại những khu vực thường xuyên thiếu nước; khuyến khích người dân chuẩn bị bồn chứa, thiết bị lọc và vật dụng cần thiết để dự trữ, xử lý nước khi nguồn cung bị gián đoạn.

Toàn thành phố hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 công trình thủy điện. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã chỉ đạo các chủ hồ, đập thực hiện nghiêm quy trình vận hành, điều tiết và tích trữ nước theo quy định; phối hợp sử dụng hiệu quả nguồn nước, hạn chế nguy cơ thiếu nước và giảm thiểu tác động bất lợi đến đời sống, sản xuất của người dân.