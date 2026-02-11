Canada có Toàn quyền mới

Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo, Nhà vua Anh Charles III đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Louise Arbour, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Canada, làm Toàn quyền thứ 31 của Canada.

 Bà Louise Arbour phát biểu sau khi được bổ nhiệm. (Ảnh: CANADIAN PRESS)

Bà Louise Arbour kế nhiệm bà Mary Simon, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7 tới.

Trong thông báo bổ nhiệm, Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ tin tưởng bà Louise Arbour sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị mới, trở thành một “người bảo vệ trật tự hiến pháp” của Canada. Bà Louise Arbour khẳng định, nhận nhiệm vụ mới với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời cam kết phụng sự với “danh dự, sự tận tụy và chính trực”.

Toàn quyền là đại diện của Nhà vua Anh tại Canada, có các nhiệm vụ quan trọng như phê chuẩn luật, triệu tập hoặc giải tán Quốc hội và giữ vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Canada.

Bà Louise Arbour là một trong những luật gia nổi tiếng. Bà đã nhận được 42 bằng tiến sĩ danh dự và được trao tặng Huân chương Canada hạng Nhất để ghi nhận những đóng góp tiên phong của bà trong lĩnh vực pháp luật tại Canada và trên toàn thế giới. Bà từng đảm nhiệm các vai trò là thẩm phán tại Ontario, Tòa phúc thẩm Ontario và Tòa án Tối cao Canada, cùng nhiều trọng trách quốc tế, bao gồm Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc và Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về di cư quốc tế.

Trung Quốc và Canada nhấn mạnh tăng cường hợp tác

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/1, tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Canada tăng cường hợp tác cùng phát triển, trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

