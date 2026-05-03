Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà trắng được phong tỏa

Nhà trắng tại thủ đô Washington D.C của Mỹ.

Ngày 4/5 theo giờ địa phương, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết một nghi phạm đã nổ súng khi đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại khu National Mall, Thủ đô Washington, D.C.

Theo Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Matt Quinn, các lực lượng chức năng đã bắn trả khiến nghi phạm trọng thương. Trong khi đó, một người khác đã trúng đạn của nghi phạm.

Ông Quinn cho biết đoàn xe của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đi qua khu vực này không lâu trước khi vụ nổ súng xảy ra, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đoàn xe là mục tiêu.

Vụ việc xảy ra quanh khu vực đường 15 và đại lộ Independence gần Đài tưởng niệm Washington vào chiều 4/5.

Cơ quan Mật vụ Mỹ khuyến cáo người dân tránh khu vực này khi các đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường vụ nổ súng, cách không xa Nhà trắng, nơi Tổng thống Donald Trump đang tổ chức một sự kiện.

Nhà trắng đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn khi các nhà chức trách điều tra vụ việc. Cơ quan Mật vụ đã đưa các nhà báo đang ở bên ngoài vào phòng họp báo, và Tổng thống Trump tiếp tục sự kiện của mình mà không bị gián đoạn.

Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà trắng với súng và dao.

