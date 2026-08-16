Biên cương vững chãi

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung (trong cùng, bên phải) đến thăm mốc quốc giới 666.

Những chiến công thầm lặng

Đèo Pê Kê khúc khuỷu dài gần 10km nối giữa thôn Hồng Vân và Hồng Thủy 1 (xã A Lưới 1). Trên đỉnh đèo, Trung tá Hồ Viết Lê Hoàn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; Thượng úy Phạm Văn Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Hùng, nhân viên phòng, chống ma túy và tội phạm phóng tầm nhìn theo những chiếc xe máy của người dân chở dụng cụ làm nương rẫy ngược xuôi. Chốc chốc có tốp dừng lại, dựng xe nép dưới bóng mát bên vệ cỏ, lưng cõng gùi, tay cầm cuốc, rựa…, rẽ xuống lối mòn dẫn vào rừng, vào rẫy sắn, rẫy ngô trải dài về phía núi. Bà con í ới chào nhau, tiếng cười mộc mạc lan trong nắng, tạo nên khung cảnh bình yên.

Trong ánh mắt Trung tá Hồ Viết Lê Hoàn và các đồng đội, niềm vui xen những cảm xúc khó tả. Cũng khu vực đèo Pê Kê này, những đêm tối rét mướt là địa điểm hiểm trở, hẻo lánh, các đối tượng tội phạm thường chọn làm tuyến đường vận chuyển ma túy từ Lao Bảo, Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) về tiêu thụ. Những người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Đội đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế biết bao lần gian nan tuần tra, mật phục, theo dõi, đeo bám các đối tượng tội phạm để phá nhiều vụ án. Trong đó có vụ Hồ Văn Tả và đồng phạm vận chuyển ma túy trái phép. Giữa đêm khuya sương lạnh cắt da, những người lính biên phòng “hòa” vào cây cỏ, dù bị muỗi đốt, kiến cắn, vắt bu bám vẫn kiên định im lìm không tiếng động. Các đối tượng phát hiện bị đón lõng, manh động rồ ga, tông thẳng xe máy vào lực lượng phá án hòng bỏ trốn, nhưng đã bị cán bộ, chiến sĩ biên phòng khống chế, bắt gọn cùng tang vật gần 200 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.

Bước chân tuần tra của lực lượng BĐBP vững vàng trên hai tuyến biên giới.

Đối với Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó Chỉ huy trưởng và cán bộ, chiến sĩ đội đặc nhiệm BĐBP thành phố Huế từng tham gia phá vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ, các anh không bao giờ quên quá trình gian nan bám theo đối tượng là người thành phố Đà Nẵng đến các xã A Lưới gom thuốc nổ. Đối tượng rất thủ đoạn, chỉ hoạt động vào ban đêm. Giữa núi rừng, bóng tối dày đặc, nếu bám theo quá gần thì dễ bị đối tượng phát hiện, ngược lại thì dễ mất dấu. Nhiều tháng theo dõi, điều tra, các anh nắm chắc đầu mối sẽ đến nhận hàng là người đàn ông địa phương, sống trong khu vực cạnh con suối. Việc giao nhận hàng cũng sẽ diễn ra trong đêm, nhưng không biết lúc nào đối tượng sẽ hành động. Vì vậy, mỗi ngày khi bóng đêm trùm xuống, các anh ra bờ suối nằm chờ.

Sau 7 đêm ròng mật phục bên suối trong cái lạnh thấu xương, đối tượng xuất hiện thực hiện hành vi phạm tội. Đề phòng hành vi liều lĩnh, manh động với lượng thuốc nổ lớn, sẽ rất nguy hiểm cho những người dân sinh sống xung quanh, các anh không ập vào bắt ngay tại trận mà chờ đối tượng ra khỏi khu dân cư mới đón đầu, bắt giữ với tang vật gần 100kg thuốc nổ, ghi thêm một chiến công của lực lượng BĐBP.

Bảo vệ biên cương

Mỗi năm, lực lượng BĐBP thành phố Huế lập được hàng chục chiến công thầm lặng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng phòng, chống tội phạm BĐBP trên hai tuyến biên giới đã phá 2 vụ án ma túy, bắt gần 10 vụ đánh bạc, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi các bản làng êm đềm giấc ngủ, có bước chân của người lính biên phòng vững vàng trên những con đèo, bên những bờ suối, trong những cánh rừng, vượt qua biết bao hiểm nguy, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm xuyên quốc gia, trấn áp những đường dây tội phạm nguy hiểm hoạt động lén lút qua các đường mòn, lối mở. Đó là tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại, mua bán người, mua bán vật liệu nổ…

Bước chân tuần tra của lực lượng BĐBP vững vàng trên hai tuyến biên giới.

Bước chân của lực lượng BĐBP cũng in dấu trên mọi nẻo đường tuần tra đường biên, cột mốc. Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế nói rằng: Đường tuần tra đến cột mốc không tính bằng kilomet, mà tính bởi bao nhiêu dốc cao, suối sâu; bằng nghị lực, bản lĩnh can trường của những người lính biên phòng khi vượt qua những vách núi cheo leo, qua dây gai sắc như dao, qua những lối đi chỉ vừa đặt bàn chân, một bên cây rừng rậm rịt gai góc, bên kia là vực sâu.

Nhưng vất vả gian nan dường như tan biến khi các anh đứng trước cột mốc uy nghi khẳng định vững chãi chủ quyền Tổ quốc. Theo năm tháng, hành trang người lính biên phòng đầy thêm cảm xúc khi mỗi lần thắp nén tâm hương lên mảnh đất thiêng liêng, phát quang cỏ cây xung quanh, cẩn thận lau chùi cột mốc và tự hào tô đậm hai chữ Việt Nam bằng sơn đỏ. Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP xúc động: Qua bao cuộc chiến tranh giữ nước, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu thịt cho non sông. Hương hồn các liệt sĩ hòa quyện đã làm nên hồn thiêng sông núi. Vậy nên dù muôn ngàn gian nan, vất vả, bước chân của BĐBP vẫn ngày đêm tuần tra suốt những dải biên cương, nối tiếp cha anh, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Bước chân tuần tra của lực lượng BĐBP vững vàng trên hai tuyến biên giới.

Trước tết Nguyên đán năm 2026, đến thăm mốc quốc giới 666 và thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế đã dành nhiều tình cảm và ghi nhận những đóng góp của lực lượng BĐBP thành phố. Trong một lần trả lời phỏng vấn Huế ngày nay, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cũng khẳng định: Những đóng góp của BĐBP thành phố Huế không chỉ thể hiện rõ trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh mà còn gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

BĐBP thành phố Huế không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, để hệ thống đường biên, cột mốc vẹn nguyên, kinh tế - xã hội khu vực biên giới ngày càng phát triển, tình đoàn kết của các lực lượng và người dân hai bên biên giới ngày càng thắt chặt. Đó là nền tảng vững bền, góp phần dựng xây biên cương vững chãi.