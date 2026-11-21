Kiểm tra cây giống thiên niên kiện tại HTX Dược liệu A Roàng.

Khai thác tiềm năng dược liệu dưới tán rừng

Thành phố Huế hiện có hơn 1.600 loài dược liệu, chiếm hơn 30% tổng số loài cây thuốc của cả nước, trong đó có hơn 200 loài quý như tràm, hoắc hương, hương nhu trắng, hương nhu tía, ba kích tím, hà thủ ô, màng tang, thiên niên kiện... Nhiều loài phân bố tự nhiên dưới tán rừng, có giá trị sử dụng và tiềm năng phát triển thành hàng hóa. Tuy nhiên, nguồn dược liệu này vẫn chưa được khai thác, tổ chức sản xuất tương xứng với tiềm năng.

Thiên niên kiện là một trong những loài dược liệu phổ biến dưới tán rừng tự nhiên. Đây là dược liệu có giá trị trong y học cổ truyền, được sử dụng để hỗ trợ điều trị các chứng đau nhức xương khớp, phong thấp. Từ lâu, người dân địa phương đã biết sử dụng loại cây này trong đời sống, nhưng chủ yếu khai thác tự nhiên với quy mô nhỏ, phục vụ nhu cầu gia đình.

Chị Hồ Thị Sơn, một hộ dân người Tà Ôi ở xã A Lưới 4 cho biết, người dân địa phương thường gọi thiên niên kiện là môn thục. Củ cây được sử dụng để ngâm rượu, còn lá có thể dùng làm thức ăn cho gia súc. Dù khá phổ biến nhưng người dân chưa nghĩ đến việc phát triển loài cây này thành nguồn thu nhập cho gia đình.

Bà Blup Thị Tha, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp dược liệu A Roàng, xã A Lưới 4 cho rằng: Thiên niên kiện phân bố khá nhiều dưới tán rừng tự nhiên. Diện tích rừng được giao cho cộng đồng quản lý hơn 100ha, tạo tiềm năng để nghiên cứu tổ chức khai thác, phát triển dược liệu theo hướng bền vững. Nếu được hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tốt nguồn tài nguyên và có doanh nghiệp (DN) liên kết tiêu thụ, loại cây này có thể trở thành nguồn sinh kế bổ sung, giúp người dân tăng thu nhập, giảm áp lực phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng.

Năm 2018, Công ty Liên Minh Xanh phối hợp với các cộng đồng địa phương thúc đẩy phát triển cây thiên niên kiện theo hướng hàng hóa, phục vụ sản xuất tinh dầu, với giá 8 - 10.000 đồng/kg củ, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân tại các cộng đồng vùng đệm. Dù giá trị kinh tế trước mắt chưa lớn, mô hình bước đầu đã hình thành mối liên kết giữa người dân và DN, tạo tiền đề phát triển sinh kế dưới tán rừng.

Ông Phạm Nguyễn Thành, Giám đốc Công ty Liên Minh Xanh cho hay, để phát triển nguồn nguyên liệu này, DN phối hợp với cộng đồng quản lý rừng khảo sát, xây dựng phương án quản lý và khai thác bền vững từ nhiều năm trước khi thu hoạch. Bởi phần lớn dược liệu dưới tán rừng có tốc độ sinh trưởng chậm, cần đạt độ tuổi nhất định mới bảo đảm chất lượng. Đây cũng là thách thức trong quá trình vận động người dân tham gia, do thời gian chờ đợi cho hiệu quả kinh tế khá dài.

Quy hoạch vùng nguyên liệu để phát triển bền vững

Hiện tổng diện tích dược liệu trên địa bàn thành phố khoảng 315ha. Diện tích sản xuất phần lớn còn nhỏ lẻ, phân tán; nguồn giống, năng suất, chất lượng, chế biến và nhu cầu nguyên liệu thiếu sự đồng bộ. Mối liên kết giữa người trồng, HTX, DN và cơ sở chế biến chưa ổn định, đầu ra của nhiều sản phẩm chưa bền vững.

Không chỉ thiếu quy hoạch và liên kết sản xuất, nguồn dược liệu tự nhiên còn đứng trước nguy cơ suy giảm do khai thác quá mức. Nhiều loài cây thuốc quý có giá trị sử dụng và nguồn gen đặc hữu đang bị đe dọa. Trong khi đó, nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến ngày càng tăng, thị trường đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng, nguồn cung ổn định và truy xuất được nguồn gốc. Phát triển dược liệu không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên sẵn có mà cần chuyển mạnh sang tổ chức sản xuất có quy hoạch, gắn bảo tồn với phát triển và lấy thị trường làm định hướng.

Những năm qua, thành phố Huế đã triển khai 14 công trình, đề tài và dự án khoa học liên quan đến dược liệu. Theo Đề án, thành phố xác định hơn 3.962ha quỹ đất có tiềm năng phát triển dược liệu, được phân chia thành 4 tiểu vùng sinh thái, gồm vùng núi 2.284ha; vùng gò đồi 1.109ha; vùng đồng bằng 257ha và vùng cát nội đồng 310ha. Đến năm 2030, dự kiến phát triển có kiểm soát 293ha; diện tích còn lại 3.669ha là quỹ đất dự trữ cho giai đoạn 2031 - 2045.

Đề án xác định danh mục 40 loài dược liệu có tiềm năng phát triển, ưu tiên những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và có khả năng hình thành sản phẩm hàng hóa như: Actiso, ba kích tím, chè dây, gừng gió, nấm linh chi đỏ, thiên niên kiện...

Theo ông Nguyễn Hữu Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, để hiện thực hóa mục tiêu này, chi cục đang tập trung vào các nhóm giải pháp: Rà soát, quản lý quỹ đất và tài nguyên rừng; phát triển nguồn giống, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; hình thành vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị và thị trường; liên kết giữa người dân, HTX, DN trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý. Qua đó, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng nguyên liệu có quy mô phù hợp, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn hóa và truy xuất nguồn gốc.

“Trong quá trình thực hiện, người dân sinh sống ven rừng, nhất là các hộ đồng bào dân tộc được xác định là chủ thể, vừa trực tiếp tham gia phát triển vùng nguyên liệu, vừa là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng”, ông Nguyễn Hữu Huy nhấn mạnh.