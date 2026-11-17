Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 - Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/12/2026 tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia".

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự Hội nghị, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, khoảng 300-400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp và 400-500 đại biểu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu ở nước ngoài.

Đây là hội nghị toàn thế giới đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Những điểm mới nổi bật của Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của 4 kỳ hội nghị trước, Hội nghị lần thứ năm có nhiều điểm mới nổi bật.

Thứ nhất là bối cảnh mới, tầm nhìn mới. Là hội nghị toàn thế giới đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW, Hội nghị thể hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài với các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Thứ hai, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Ba phiên chuyên đề được thiết kế trên cơ sở kết nối nhu cầu phát triển của đất nước với thế mạnh của kiều bào, tập trung vào kinh tế dữ liệu và công nghệ chiến lược; đại đoàn kết dân tộc, văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia; mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, lấy kiều bào làm chủ thể của Hội nghị. Các phiên chuyên đề dành nhiều không gian để kiều bào chủ động nêu vấn đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất sáng kiến và cùng các đối tác trong nước tìm kiếm giải pháp, qua đó trực tiếp kiến tạo nội dung và kết quả Hội nghị.

Thứ tư, mở rộng không gian Hội nghị. Việc kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tại phiên khai mạc và bế mạc tạo điều kiện để đông đảo kiều bào trên thế giới tham gia. Các hoạt động kết nối, khảo sát thực tế tại địa phương, viện nghiên cứu và doanh nghiệp mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể.

Thứ năm, chú trọng sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực tiễn. Đây là điểm mới quan trọng nhất. Ngay từ khâu chuẩn bị, Ban Tổ chức đã xác định các nhóm kết quả dự kiến, gồm Chương trình hành động, các mạng lưới kết nối, danh mục sáng kiến và dự án hợp tác, khuyến nghị chính sách và cơ chế triển khai sau Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: "Có thể khái quát những điểm mới của Hội nghị lần này là tính chiến lược trong định hướng; tính chuyên sâu trong nội dung; tính chủ động của kiều bào; tính mở trong tổ chức và tính hiệu quả thực chất trong kết quả".

Tạo bước đột phá trong phát huy nguồn lực kiều bào

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ kỳ vọng Hội nghị lần thứ năm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một hướng mới của công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên 3 phương diện.

Thứ nhất, làm sâu sắc hơn nội hàm đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, không chỉ kế thừa thành quả trước đây mà còn nâng tầm vai trò của kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng, là chủ thể cùng phát triển đất nước. Đại đoàn kết không chỉ được vun đắp bằng tình cảm, sự gắn bó với cội nguồn mà còn được củng cố bằng sự chia sẻ trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước.

Thứ hai, tạo bước đột phá trong phát huy nguồn lực kiều bào, góp phần kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6,3 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Mạng lưới doanh nhân kiều bào ngày càng lớn mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới, xây dựng chuỗi cung ứng do người Việt Nam làm chủ, từ tạo ra sản phẩm, phát triển thương hiệu đến phân phối.

Cùng với đó, phát huy vai trò của kiều bào là những đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, lan tỏa bản sắc, truyền thống và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam.

Thứ ba, định vị công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong chiến lược phát triển quốc gia. Bên cạnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút và phát huy nguồn lực kiều bào, công tác này còn có nhiệm vụ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, tham mưu xây dựng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng không gian để kiều bào chủ động tham gia, đóng góp vào sự phát triển của đất nước với tinh thần đồng hành, kiến tạo.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, những ý kiến, kiến nghị, hiến kế của kiều bào tại các kỳ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới cũng như tại các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn được trân trọng lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu và từng bước giải quyết.