Những “mùa xanh” mới của người cao tuổi

Hội viên người cao tuổi CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Đan Điền thăm vườn và học hỏi kinh nghiệp trồng trọt, tăng gia sản xuất

Những “mùa xanh” bội thu

Trong không gian trong lành, chúng tôi ghé thăm vườn của các hội viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Đan Điền. Khắp các khu vườn lúc lỉu bưởi căng bóng, nhãn chùm sai trĩu, hồng chín đỏ, cam và quýt đang chờ đến độ.

Tại vườn nhà ông Trần Tảng - Chủ nhiệm CLB, chúng tôi được biết thêm một giống mướp khía. Đây là loại cây dân dã, dễ trồng nhưng lại có giá trị kinh tế và dược liệu cao. Theo chia sẻ của ông Tảng, mướp khía có thể bán với giá cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi (giá dao động khoảng từ 20.000 - 25.000 đồng/kg) so với mướp ngọt thông thường. Ngoài việc bán trái, dây và lá mướp còn được tận dụng để nấu nước uống mát gan, thanh nhiệt được người tiêu dùng ưa chuộng. Việc mạnh dạn chuyển hướng trồng sang loại cây mới không chỉ nâng thu nhập mà còn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Còn với ông Hồ Văn Vững - Trưởng thôn Phổ Lại, hội viên hoạt động tích cực của CLB chia sẻ, với 1,5 mẫu ruộng, trồng thêm sắn, rau màu và chăn nuôi heo, gà, vịt, mỗi năm ông thu về khoảng 100 triệu đồng. Nhờ có sự động viên, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các hội viên trong CLB, ông mạnh dạn tăng gia sản xuất, hăng hái truyền cảm hứng “tuổi già nhưng sức chưa già” cho cộng đồng.

Điểm nổi bật trong công tác hoạt động của CLB xã Đan Điền là sự gắn kết và học hỏi lẫn nhau. Với ưu điểm có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ việc trồng trọt, chăn nuôi các sản vật địa phương, mỗi hội viên có những ưu thế khác nhau và sẵn sàng chia sẻ “vốn liếng” của mình từ cách chọn giống, chọn cây trồng hay kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân đến cả khâu tiếp cận thị trường. Chính sự sẻ chia ấy không chỉ giúp kinh kế đi lên và còn đem lại những giá trị tinh thần to lớn cho hội viên.

“Điểm tựa” của người cao tuổi

Đến nay, 58 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập, với khoảng 70% là người cao tuổi, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn tăng thu nhập của các CLB trên địa bàn thành phố được xã hội hóa với trên 1,7 tỷ đồng.

Các CLB triển khai 8 mảng hoạt động thiết thực: tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà, hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền lợi, nâng cao nhận thức, chăm sóc đời sống tinh thần, văn nghệ - giao lưu và vận động nguồn lực. Đến nay, Ban đại diện Hội NCT thành phố tổ chức 70 lớp tập huấn cho các CLB ở các khu dân cư, xã, phường với gần 5.000 lượt tham gia. Các CLB còn vận động xã hội hóa xây dựng nguồn lực, nguồn quỹ cho thành viên vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Từ nguồn vốn này, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống và hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua mạng lưới tình nguyện viên, các CLB thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi neo đơn, người bệnh, đồng thời phối hợp với y tế địa phương để người cao tuổi luôn được ưu tiên trong công tác thăm khám, tổ chức tư vấn sức khỏe định kỳ.

Ngoài ra, sự liên kết với các CLB bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, dưỡng sinh… giúp NCT tìm được niềm vui và sống khỏe, sống gắn kết với cộng đồng. Ban chủ nhiệm các CLB thường xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm và thành lập các nhóm, tổ chuyên trách phù hợp với năng lực, sở trường của từng hội viên.

Ông Hồ Viết Lễ - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố khẳng định: “CLB Liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình nhân văn, đa dạng hoạt động, giúp người cao tuổi tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò trong gia đình, xã hội. Đây là ‘điểm tựa’ vững chắc của người cao tuổi, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gìn giữ nếp sống văn hóa”.