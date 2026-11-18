Trưởng thôn Hồ Thị Thầu (giữa) luôn đồng hành cùng chị em trong thôn Nhâm để quảng bá văn hóa, phát triển du lịch.

Dốc sức vì dân

Sinh năm 1991, chị Hồ Thị Thầu, Trưởng thôn Nhâm, xã A Lưới 2, là một trong những nữ trưởng thôn nhiệt tình và trách nhiệm. Thôn Nhâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba thôn Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E và Kleng A Bung, hiện có 495 hộ với 2.271 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư đông, công việc ở cơ sở đòi hỏi người trưởng thôn phải sâu sát, hiểu dân và biết quy tụ sức dân.

Ở chị Thầu, sự năng nổ thể hiện qua cách làm việc trực tiếp, kiên trì và quyết liệt. Khi triển khai mở rộng tuyến đường dài khoảng 5km vào làng du lịch A Hưa, chị đã đến từng nhà, gặp từng hộ để giải thích, vận động người dân hiến đất. Chị hiểu rằng, muốn bà con đồng thuận, trước hết phải giúp họ thấy rõ lợi ích thiết thực của công trình đối với cuộc sống và tương lai của làng.

Chị Thầu chia sẻ: Từ khi triển khai chủ trương mở rộng đường vào thôn A Hươr, mọi người gọi tôi là “người nói nhiều”. Tôi chỉ cười, bởi làm trưởng thôn thì phải tuyên truyền, vận động để bà con hiểu và đồng thuận. Tôi không chỉ nói mà còn cố gắng làm, miễn sao cuộc sống của bà con ngày càng tốt hơn. Có đường thuận lợi, người dân sẽ có thêm cơ hội đón khách, phát huy văn hóa truyền thống qua các hoạt động tham quan nhà Roong, trình diễn nghề dệt dzèng, lưu trú và bán sản phẩm thủ công.

Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả: 100% hộ dân liên quan đồng thuận, tự nguyện hiến gần 1.435m² đất để mở đường. Gia đình chị Co Thị Thắm ở thôn A Hươr cũng tự nguyện hiến hơn 50m² đất sau khi được trưởng thôn giải thích về lợi ích của công trình. Với chị Thầu, vận động người dân không chỉ là thuyết phục bằng lời nói mà còn phải làm cho bà con thấy được lợi ích từ những công trình, phần việc cụ thể.

Tinh thần ấy tiếp tục được chị Thầu thể hiện trong việc kết nối phụ nữ duy trì nghề dệt dzèng truyền thống. Hiện HTX Dệt dzèng Nhâm có 50 xã viên, cùng với những phụ nữ dệt tại gia đình, toàn thôn có khoảng 120 người tham gia gìn giữ nghề. Chị Thầu vận động chị em làm sản phẩm phục vụ du khách, kết nối tiêu thụ với tiểu thương và tổ chức trình diễn nghề dệt tại nhà Roong thôn A Hươr. Nhờ đó, nghề truyền thống có thêm cơ hội quảng bá, sản phẩm có thêm kênh tiêu thụ tốt hơn, tạo nguồn thu nhập cho phụ nữ.

Chị Hồ Thị Vây, hội viên HTX Dệt dzèng Nhâm cho biết: Nhờ chị Thầu động viên, kết nối, chị em có thêm đầu ra cho sản phẩm, tranh thủ thời gian nhàn rỗi để dệt dzèng bán cho du khách. Các buổi trình diễn nghề cũng giúp nhiều người biết đến sản phẩm hơn, tạo thêm thu nhập cho phụ nữ trong thôn.

Giữ rừng, giữ nguồn sống

Ở thôn A Bả, chị Hồ Thị Hè (sinh năm 1985) là người trưởng thôn gắn bó với bà con và công việc cơ sở. Thôn A Bả có 170 hộ với 692 nhân khẩu, địa bàn rộng, dân cư sống phân tán nên việc nắm bắt tình hình, vận động người dân không ít khó khăn. Từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhâm cũ, cán bộ mặt trận và được kết nạp vào Đảng năm 2012, chị Hè có nhiều năm gắn bó với công tác cơ sở, thấu hiểu đời sống và những khó khăn của bà con.

Trong các nhiệm vụ của thôn, chị Hồ Thị Hè đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Với chị, giữ rừng không chỉ là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà còn là giữ nguồn sống của người dân, giữ bình yên cho bản làng và biên cương Tổ quốc. Hiện, thôn A Bả đảm nhận quản lý, bảo vệ 103ha rừng với đội tuần tra gồm 25 thành viên do chị Hè làm tổ trưởng, tổ chức tuần tra từ 1 - 2 đợt mỗi tháng. Cùng bà con, chị tham gia kiểm tra hiện trạng rừng, theo dõi cây gỗ lớn, phát quang, dọn thực bì và đánh dấu số hiệu cây để phục vụ công tác quản lý.

Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra, chị Hè còn kiên trì tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, sử dụng tài nguyên rừng đúng quy định. Chị cũng vận động bà con tận dụng diện tích dưới tán rừng để trồng cây dược liệu, tạo sinh kế gắn với bảo vệ rừng. Đến nay, đội bảo vệ rừng của thôn đã trồng hơn 3.000 gốc sâm xuyên đá dưới tán rừng, mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập lâu dài cho người dân.

Anh Căn Đọt, thành viên tổ bảo vệ rừng thôn A Bả chia sẻ: “Chị Hè rất kiên định trong vận động bà con bảo vệ rừng. Trước đây, một số người còn vào rừng săn bắt, khai thác lâm sản thiếu kiểm soát. Qua các buổi họp thôn, chị thường xuyên nhắc nhở, giải thích để mọi người hiểu rằng bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mình”.

Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 nhận xét: “Bản thân tôi rất khâm phục những việc làm mà chị Hè và chị Thầu đã dành cho bà con hai thôn Nhâm và A Bả. Cả hai chị đều là phụ nữ, tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm qua những việc làm cụ thể, đầy quyết tâm vì người dân, vì cộng đồng. Điều đáng quý là các chị không chỉ nói mà thực sự bắt tay vào làm, kiên trì vận động, cùng bà con tháo gỡ khó khăn, xây dựng thôn bản ngày càng tốt hơn. Đó cũng là những người trưởng thôn mà chính quyền địa phương rất trân trọng”.