Tặng hoa, quà lưu niệm cho các hành khách xuống tàu.

ADORA FLORA CITY là tàu du lịch quốc tế được đóng mới năm 2026, có chiều dài 341m, dung tích 141.900 GT. Chuyến tàu lần này mang theo gần 5.000 hành khách và thuyền viên. Đây là một trong những tàu du lịch có quy mô lớn, hiện đại, đánh dấu sự phát triển của hoạt động du lịch tàu biển quốc tế. Chuyến hải trình đầu tiên của tàu theo tuyến Quảng Châu - Hồng Kông - Chân Mây - Trung Quốc, đưa Cảng Chân Mây trở thành một điểm đến trong hành trình đặc biệt này.

Trong chuyến hải trình này, tàu ADORA FLORA CITY có sự đồng hành của chủ tịch hãng tàu cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Đây là cơ hội thuận lợi để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, các giá trị di sản văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố Huế đến các đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác giữa hãng tàu, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế với các đơn vị du lịch địa phương, mở ra triển vọng thu hút thêm các chuyến tàu du lịch biển đến Huế trong thời gian tới.

Tại chương trình đón chuyến tàu, các đơn vị đã tặng hoa, quà lưu niệm cho 50 hành khách đầu tiên và chụp hình lưu niệm. Đồng thời, tổ chức các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào đón du khách tại cảng.

Dịp này, đại diện các đơn vị đã lên tàu tham quan và trao đổi về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

* Một số hình ảnh tại chương trình đón chuyến tàu được Báo Huế ngày nay Online ghi lại:

Khách ở trên tàu.

Khách làm thủ tục xuống tàu.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng hành khách xuống tàu.

Khách đội mưa xem chương trình nghệ thuật khi xuống Cảng Chân Mây.