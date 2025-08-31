Khẩn trương triển khai tặng quà Quốc khánh cho người dân

Để triển khai kịp thời việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan để bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn theo yêu cầu, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót và không trùng lặp.

Bộ trưởng các bộ: Công an, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.