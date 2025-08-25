“Giã từ” nhà tạm, nhà dột nát

Chính quyền xã Phong Sơn (nay là phường Phong Thái) cùng mạnh thường quân hỗ trợ khởi công xóa nhà tạm

cho hộ ông Trần Huệ

Những ngôi nhà đong đầy nghĩa tình

Cái nắng chói chang cuối hạ dường như bớt độ oi bức hơn trong ngôi nhà mái ngói mới xây của gia đình chị Châu Thị Yến ở phường Phong Thái (trước thuộc địa bàn xã Phong Sơn (cũ)). Giữa khoảng sân nhỏ, chị Yến đang thu dọn những mảnh gạch vụn còn sót lại sau đợt thi công. Căn nhà cấp 4 kiên cố, tường quét vôi sáng sủa là tổ ấm mà bao năm qua chị Yến chỉ dám mơ đến sau nhiều năm dài một mình bươn chải nuôi 3 con nhỏ.

Chồng mất sớm, thu nhập chỉ dựa vào vài sào ruộng và công việc làm thuê không ổn định. Những năm qua, gia đình chị Yến phải sống trong căn nhà xập xệ, mùa mưa dột, mùa nắng thì hầm hập nóng. Đầu năm 2025, gia đình chị Yến được đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm. Nhờ nguồn kinh phí 95 triệu đồng từ chương trình và sự giúp đỡ của người thân, chị quyết tâm xây căn nhà vững chãi để an cư. "Nếu không có chương trình này, không biết đến bao giờ mẹ con tôi mới hết sống cảnh nơm nớp lo mưa bão, nắng nóng. Giờ có nhà mới, cả nhà ai cũng vui...", chị Yến chia sẻ.

Không riêng chị Yến, hàng trăm hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Huế cũng đang trải qua hành trình chuyển mình từ sống trong căn nhà tạm bợ sang vững chãi. Từ những người mẹ đơn thân, người già neo đơn đến các gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó… tất cả đều từng có một ước ao lớn nhất là có được ngôi nhà đúng nghĩa.

Tại thôn Nam Phổ Hạ (xã Lộc An), ngôi nhà mới của chị Phạm Thị Ánh vừa được hoàn thiện. Chị bị tật bẩm sinh, chồng đau yếu, 25 năm chung sống, cuộc sống gia đình chị chỉ xoay quanh gánh hàng mã và nghề làm hương. "Vợ chồng tôi chưa bao giờ dám mơ có ngày mình đủ tiền cất được căn nhà xây, vì điều kiện quá khó khăn. Các con đến tuổi học, tuổi lớn mà không có chỗ sinh hoạt, học tập, vợ chồng tôi cũng buồn và thương con lắm, nhưng lực bất tòng tâm", chị Ánh tâm sự.

Nhờ sự hỗ trợ từ Nhà nước và các nhà tài trợ về kinh phí, vật liệu xây dựng, gia đình chị Ánh vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội để dựng nên ngôi nhà khang trang. Vừa tranh thủ phơi những nắm hương mới se kịp nắng, chị Ánh cười hiền: "Gia đình tôi bây giờ sang trang rồi. Có nhà mới kiên cố, cháu lớn đã đi làm phụ thêm giúp ba mẹ, gia đình tôi vừa thoát hộ nghèo, yên tâm phát triển kinh tế".

Năm 2025 dù có nhiều biến động do sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền các cấp, nhưng ở mỗi ngôi làng, mỗi góc phố, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn được thực hiện không ngừng nghỉ. Sự quyết tâm và không một chút lơ là của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đang từng ngày thổi thêm làn gió lành, lan tỏa tình thương, tinh thần cộng đồng và niềm tin đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn về nhà ở.

Một cán bộ ở phường Hương Trà chia sẻ: "Có những gia đình không đủ khả năng đối ứng kinh phí, chính quyền địa phương phải chủ động kết nối với các đơn vị tài trợ để hỗ trợ thêm. Có trường hợp vướng mắc về đất đai, cán bộ phải phối hợp với ngành tài nguyên, đóng vai trò như một "người hòa giải" để gỡ vướng. Mỗi căn nhà hoàn thành là một thành quả tập thể, là kết tinh của sự tâm huyết và nỗ lực của hàng chục con người từ nhiều cấp, nhiều ngành".

Hơi ấm từ chủ trương lớn

Xóa nhà tạm, nhà dột nát không phải là cuộc vận động nhất thời, mà là một chương trình hành động bền bỉ. Dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thành ủy, UBND thành phố Huế, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, phong trào được triển khai bài bản, minh bạch, dân chủ từ cơ sở. Những cuộc họp dân thôn, tổ, những cuộc rà soát chặt chẽ, công tâm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế tiêu cực, tránh bỏ sót.

Ngoài ngân sách Trung ương, thành phố còn huy động nhiều nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân hảo tâm. Tất cả cùng chung tay để "nhường cơm sẻ áo", góp gạch, góp xi măng, góp ngày công. Nhiều cán bộ xã, thôn tình nguyện ra công trường giám sát thi công; bà con trong xóm phụ nhau bưng bê vật liệu, nấu cơm cho thợ. Tất cả đều cùng chung mục đích nhân văn - "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Không chỉ lo về tài chính, ngay cả việc xây dựng nhà ở cũng được thực hiện theo mẫu thiết kế phù hợp, đảm bảo tiêu chí "3 cứng" (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà phải từ 20 năm trở lên, diện tích sử dụng tối thiểu từ 30m² trở lên. Không ít hộ dân được hướng dẫn lựa chọn kiểu nhà phù hợp với thói quen sinh hoạt và văn hóa bản địa, nhưng vẫn phải chắc chắn, an toàn và bền vững.

Giai đoạn 2021 - 2024, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 6.778 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí hơn 350,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và nguồn huy động hợp pháp khác. Những nỗ lực này đã góp phần động viên, khích lệ, truyền cảm hứng và tạo động lực để các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hoạt động an sinh, mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều lãnh đạo cơ sở đã bám sát địa bàn từng ngày, đến từng nhà, tìm hiểu từng hoàn cảnh để nắm bắt nhu cầu thực tế. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng: chỉ cần còn một gia đình phải sống trong cảnh nhà dột nát, thì trách nhiệm của người đứng đầu vẫn chưa trọn vẹn.