Bàn giao Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại xã A Lưới 3

Trao tặng tivi cho bà con thôn A Đên

Tham dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; UVTV Thành ủy Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thắng, cùng Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nguyễn Thị Sửu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn.

Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ khởi công từ tháng 7/2025 với các hạng mục: Nhà văn hóa được thiết kế theo kiểu nhà sàn, diện tích xây dựng 160m2, tổng diện tích sàn 275m2. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng do Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ hoàn toàn về kinh phí và xây dựng. Đến nay, công trình hoàn thành toàn bộ hạng mục.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ thôn A Đên không chỉ là công trình phục vụ dân sinh mà còn là biểu tượng của niềm tin, tình đoàn kết giữa Quân đội với Nhân dân. Đây sẽ là địa điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập của bà con, đồng thời là món quà tránh trú an toàn mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã A Lưới 3 gửi lời cảm ơn sâu sắc về món quà ý nghĩa, quý giá của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; sau khi tiếp quản công trình, địa phương sẽ sử dụng đúng mục đích để nơi đây trở thành trung tâm đoàn kết, sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của địa phương.