Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc An

Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; Bộ CHQS thành phố; xã Lộc An và đông đảo cán bộ, người dân, học sinh các trường học đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trước anh linh liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và người dân nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố đã phối hợp với các nhân chứng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập và cất bốc được một hài cốt liệt sĩ tại Trằm Vũng Bính, thôn An Hòa, xã Lộc An.

Sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo đội phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN nhằm xác định danh tính của liệt sĩ.