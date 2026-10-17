Quyết tâm hoàn thành thắng lợi giai đoạn 2 chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2026 và giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm ", Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp và đạt những kết quả quan trọng. Thành phố đã tiếp nhận 169 thông tin về mộ liệt sĩ trong nước và 54 thông tin tại Lào; tổ chức 192 lượt khảo sát, xác minh; tìm kiếm, cất bốc được 10 HCLS tại Lào và 3 HCLS trong nước.

Trong công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN HCLS chưa xác định thông tin, thành phố Huế đã tạo bứt phá vượt bậc. Đến ngày 13/8/2026, thành phố hoàn thành 100% việc khai quật 7.282/7.282 mộ tại 42/42 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận 3.908 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, về đích sớm trước 8 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp thu nhận mẫu ADN của 1.975/2.000 thân nhân liệt sĩ, đạt 98,75%, vượt 28,75% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác hợp tác quốc tế với hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) tiếp tục được duy trì hiệu quả, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị.

Khen thưởng các điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố biểu dương nỗ lực của các lực lượng, các ngành, địa phương và Đội 192. Nhấn mạnh mục tiêu giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và năm 2027 phải quy tập được 160 HCLS (145 trong nước, 15 tại Lào), đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giải pháp thu thập, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là các khu vực mộ tập thể để triển khai tìm kiếm kịp thời. Song song với việc nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng chuyên trách, các đơn vị cần duy trì mối quan hệ đối ngoại bền vững với nước bạn Lào, phấn đấu hoàn thành công trình nhà tưởng niệm, lưu giữ HCLS tại tỉnh Salavan.

Đồng chí cũng lưu ý việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện, tăng cường kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc.