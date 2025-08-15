80 năm Quốc khánh: Việt Nam là biểu tượng của hòa bình, đổi mới và kết nối

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Israel, Yossi Beilin. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Tel Aviv

Ông Beilin, người từng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel năm 1993 với tư cách Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Israel khi đó, bày tỏ ấn tượng sâu sắc với quá trình phát triển của Việt Nam, từ một quốc gia từng gắn liền với chiến tranh đến hình ảnh một đất nước năng động, hiện đại và có vai trò tích cực trong hòa giải quốc tế.

Ông Beilin nói: “Với thế hệ tôi, Việt Nam là biểu tượng của một dân tộc nhỏ, nhưng kiên cường, giành chiến thắng trong chiến tranh. Nhưng với thế hệ trẻ hiện nay, Việt Nam ngày nay là một điểm đến hấp dẫn, một đất nước hòa bình và đổi mới".

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Israel đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và hiện đại hóa, cho rằng Việt Nam đang tận dụng tốt lợi thế của "người đi sau", đặc biệt trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cũng nhấn mạnh phẩm chất cần cù, năng động của người Việt là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công.

Đánh giá chính sách Đổi mới của Việt Nam từ năm 1986, ông Beilin cho rằng Việt Nam không chỉ thành công về kinh tế mà còn đang vươn lên trong vai trò là một trung gian hòa giải quốc tế. Ông bày tỏ ấn tượng: "Một trong những điểm thú vị là Việt Nam không chỉ hài lòng với việc thành công về kinh tế hay du lịch. Việt Nam đã chọn cho mình vai trò trung gian, hòa giải, giúp kết nối các quốc gia khác. Việt Nam có năng lực và văn hóa phù hợp để trở thành cầu nối giữa các quốc gia, giữa các bên đối lập. Đó là một vai trò rất đáng quý trong bối cảnh thế giới đang nhiều chia rẽ".

Ông nói tiếp: "Việt Nam vẫn là một nơi mà người từ nhiều nền văn hóa và lợi ích khác nhau có thể gặp gỡ, đối thoại với sự hỗ trợ của phía Việt Nam. Ngày nay, khi nhắc đến Việt Nam, người ta nghĩ đến một địa điểm cho đàm phán, ký kết thỏa thuận, chứ không chỉ là chiến tranh trong quá khứ".

Từ kinh nghiệm nhiều năm tham gia các tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Beilin cho rằng Việt Nam có thể chia sẻ bài học ngoại giao quý báu: thấu hiểu lẫn nhau là chìa khóa để tìm giải pháp bền vững.

Về quan hệ song phương, ông Beilin đánh giá quan hệ kinh tế Việt Nam - Israel đang phát triển tích cực, đặc biệt từ sau khi hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do song phương năm 2023. Ông nói: "Chúng ta có quan hệ kinh tế tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Trước đây, chủ yếu là nông nghiệp, và nông nghiệp vẫn rất quan trọng với Việt Nam. Israel nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ nông nghiệp.

Những năm gần đây, hợp tác mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, y tế - đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Tương lai, những lĩnh vực này sẽ dần thay thế nông nghiệp... Nông nghiệp ở Israel đã thay đổi: chỉ 1-2% dân số làm nông, nhưng hiệu quả rất cao, nhờ thiết bị và công nghệ tưới hiện đại. Israel có kinh nghiệm phân phối và tái sử dụng nước thải mà Việt Nam có thể học hỏi".

Ông đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, có thể tăng gấp 10 lần hiện tại, đạt giá trị hàng chục tỷ USD nếu duy trì đà tăng trưởng này, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, y tế và nông nghiệp công nghệ cao.

Gửi lời chúc tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, ông Beilin nhấn mạnh: “Đó là một điều kỳ diệu. Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành biểu tượng của hòa bình và phát triển. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục mở cửa mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hết tiềm năng”.