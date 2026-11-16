Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Điền thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2026. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống chính trị trên địa bàn cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ; 10/10 chỉ tiêu năm đều đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật, tổng thu ngân sách năm 2026 ước đạt hơn 194,4 tỷ đồng, bằng 140,25% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 4,25% so với kế hoạch. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương có nhiều đổi mới, gắn với chuyển đổi số và hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong năm kết nạp 33 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu trên giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế; công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính và chuyển đổi số còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Điền tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với báo cáo kiểm điểm tập thể và tiến hành kiểm điểm từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, làm rõ trách nhiệm đối với những hạn chế trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Các đại biểu cũng trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc xác định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với sản phẩm cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Điền đạt được trong năm 2026. Đồng thời, đề nghị tập thể Ban Thường vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu. Công tác kiểm điểm phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức; các giải pháp khắc phục cần cụ thể, có phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện rõ ràng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố cũng nhấn mạnh, kiểm điểm cuối năm là dịp để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Thời gian tới, Đảng ủy xã cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.