Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các tác phẩm tham gia cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi được đầu tư về nội dung, hình ảnh và cách thức thể hiện. Nhiều video có bố cục hợp lý, hình ảnh đẹp, cách kể chuyện hấp dẫn, khai thác được những giá trị riêng có của địa phương.

Đáng chú ý, một số tác phẩm thể hiện sự sáng tạo trong lựa chọn góc quay, xây dựng nội dung, kết hợp hình ảnh và âm thanh, mang đến những góc nhìn mới mẻ về vùng đất, con người Thanh Thủy. Qua đó, không chỉ thể hiện tình yêu, niềm tự hào về quê hương mà còn góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với công chúng, nhất là trên các nền tảng truyền thông số.

Trên cơ sở kết quả chấm chọn, Ban Tổ chức đã trao 9 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy Trần Duy Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần hưởng ứng, sự sáng tạo và tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường tiếp tục tham mưu lựa chọn, khai thác hiệu quả các tác phẩm có chất lượng, đặc biệt là những tác phẩm đạt giải, để đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông số của phường.

Việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm từ cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới cách thức quảng bá du lịch, giới thiệu rộng rãi hơn những di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nét đẹp văn hóa và con người Thanh Thủy, từng bước phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.