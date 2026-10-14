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ClockThứ Sáu, 16/10/2026 17:48

Đưa các sáng kiến có tiềm năng ứng dụng, giá trị kinh tế - xã hội vào thực tiễn

HNN.VN - Chiều 16/10, Cục Đổi mới sáng tạo chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế tổ chức hội thảo "Hoạt động hỗ trợ, phát triển, thương mại hóa các sáng kiến có tiềm năng ứng dụng, giá trị kinh tế - xã hội cao tại các địa phương".

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 Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo - Chu Thúc Đạt điều hành, trao đổi, tiếp nhận các ý kiến tại hội thảo.

Hội thảo được kết nối tổ chức trực tuyến tại 34 tỉnh, thành, nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng phong trào sáng kiến, tiếp cận các mô hình, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sáng kiến, nhất là những sáng kiến không chuyên xuất phát từ thực tiễn đời sống và hoạt động lao động, sản xuất của người dân.

Thời gian qua, thành phố đã quan tâm thúc đẩy phong trào sáng tạo thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời triển khai các cơ chế hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Qua đó góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, phát hiện và tôn vinh những ý tưởng, giải pháp có giá trị, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, từ trường học, cơ sở nghiên cứu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Hội thảo đã chỉ ra những khó khăn, điểm nghẽn trong việc hình thành sáng kiến và đưa sáng kiến vào ứng dụng rộng rãi hoặc thương mại hóa. Nhà sáng chế không chuyên còn thiếu kinh phí, thiết bị thử nghiệm, chuyên gia hỗ trợ, kiến thức về sở hữu trí tuệ và khả năng tiếp cận thị trường. Mối liên kết giữa nhà sáng chế với viện, trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức trung gian chưa chặt chẽ. Hỗ trợ hiện còn thiên về phát hiện, công nhận, tôn vinh, trong khi nguồn lực cho hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử, đánh giá chất lượng và thương mại hóa chưa tương xứng. 

 Đại diện nhà sáng chế của thành phố Huế chia sẻ, kiến nghị một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sáng kiến và thương mại hóa.

Yêu cầu đặt ra nhằm thúc đẩy phát triển, thương mại hóa các sáng kiến có tiềm năng ứng dụng, giá trị kinh tế - xã hội cao tại các địa phương là cần chuyển mạnh từ tư duy "ghi nhận sáng kiến" sang "đồng hành đưa sáng kiến vào cuộc sống"; từ hỗ trợ dàn trải sang lựa chọn có trọng tâm những sáng kiến có nhu cầu thực, khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội và triển vọng nhân rộng.

Để giải quyết vấn đề này, tại hội thảo, nhiều tham luận đến từ Cục Đổi mới sáng tạo, các cơ quan quản lý, các nhà sáng chế, nhà khoa học, doanh nghiệp cũng đã chia sẻ mô hình hiệu quả; những vướng mắc cụ thể trong tổ chức thực hiện; thực tiễn thương mại hóa các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; vai trò của viện - trường trong việc ươm tạo, hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa sáng kiến.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận để hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy các sáng kiến có tiềm năng được phát triển, ứng dụng và thương mại hóa hiệu quả hơn tại các địa phương trong thời gian tới.

HOÀI VĂN
 Từ khóa:
Phát triểnthương mại hóasáng kiếnnhà sáng chếtiềm năng ứng dụngkinh tế - xã hội
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