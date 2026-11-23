Chương trình tạo không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với sự góp mặt của các ca sĩ Diễm Trinh, Nhật Nguyễn, Thành Nguyễn cùng Two Thousand Band..., đêm nhạc mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu qua 3 phần: “Ký ức 8X - 9X và tình ca hoài niệm”, “Tự sự và những bản hit quốc dân”, “Bùng nổ và kết nối cộng đồng”.

17 ca khúc được lựa chọn biểu diễn tại chương trình, từ những bản tình ca quen thuộc như “Túp lều lý tưởng”, “Bây giờ tháng mấy”, “Tình bơ vơ”, “Đôi bờ” đến các ca khúc nhạc trẻ được yêu thích như “Nàng thơ”, “Có em chờ”, “Phép màu”... mang đến những giai điệu phù hợp với nhiều thế hệ khán giả.

Với thông điệp “Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam - Kết nối cộng đồng - Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, chương trình tạo không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lành mạnh, để người dân gặp gỡ, giao lưu và gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Việc tổ chức đêm nhạc tại điểm xanh của khu dân cư cũng góp phần phát huy hiệu quả các không gian công cộng, đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với người dân, làm phong phú đời sống tinh thần và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.