DA đường chợ Mai - Tân Mỹ: Quan trắc lún và có phương án khắc phục phù hợp

Phần thảm nhựa tại gói thầu số 11 xuất hiện lún nhiều vị trí trên mặt đường chợ Mai - Tân Mỹ

Mặt đường xuất hiện nhiều điểm lún

DA đường chợ Mai - Tân Mỹ được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt đầu tư năm 2016, có điểm đầu giao với Quốc lộ 49 tại Km10+217 ở đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao với đường Phú Mỹ - Thuận An với tổng chiều dài hơn 4km, mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m.

Mục tiêu của DA nhằm đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch, góp phần tạo động lực đẩy mạnh tốc độ thực hiện quy hoạch phường Thuận An, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của khu vực, tạo tiền đề cho việc thu hút các nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

DA có tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng; trong đó, giá trị xây lắp khoảng 123 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 33 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ DA gồm 22 gói thầu, trong đó các gói thầu tư vấn đã cơ bản hoàn thành. Riêng có 3 gói thầu xây lắp là gói thầu số 11, gói thầu số 14 và gói thầu số 19 hiện vẫn đang triển khai thực hiện.

Mặc dù nhà thầu đã cam kết hoàn thành công trình trong tháng 7/2025, tuy nhiên tại gói thầu số 11, Ban QLDA ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ thiết kế. Theo quan sát của PV, mặc dù đoạn đầu tuyến giao với Quốc lộ 49 thuộc gói thầu số 11 đã tiến hành thảm nhựa mặt đường từ lâu nhưng đã xuất hiện hiện tượng lún nhiều điểm trên mặt đường. Các bó vỉa hè vẫn có độ vênh lớn so với mặt đường.

Được biết, gói thầu số 11 bao gồm toàn bộ phần xây lắp thuộc đoạn tuyến dài 2,2km do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thực hiện với giá trị hợp đồng hơn 58 tỷ đồng. Gói thầu này đã tiến hành thảm nhựa vào năm 2022, hiện chỉ còn lại phần thảm bê tông nhựa mặt đường phạm vi tiếp giáp giữa DA và Quốc lộ 49 (rộng khoảng 2m) và các nút băng dải phân cách giữa tuyến.

Sẽ có phương án khắc phục phù hợp

Liên quan đến việc lún mặt đường bê tông nhựa, Ban QLDA cho biết, sau khi ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ thiết kế vào tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, để đảm bảo tính khách quan, Ban QLDA đã hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập để kiểm tra cao độ đường đã thảm nhựa thuộc gói thầu số 11.

Theo báo cáo số 04/TTr-SDC ngày 3/7/2023 của đơn vị tư vấn về kết quả kiểm tra cao độ mặt đường bê tông nhựa (tại 200 vị trí), cao độ toàn tuyến đường đang thấp hơn cao độ thiết kế, trong đó vị trí thấp nhất đến 47,4cm (tại Km1+597,45), số vị trí có độ lún hơn 40cm chiếm 5,5% số vị trí đo (11/200). Ngoài ra, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023 (sau hơn 7 tháng), công trình tiếp tục lún trung bình 7,7cm. Trong đó, vị trí tiếp tục lún nhiều nhất đến 16,3cm (tại Km2+172,67), số vị trí tiếp tục lún hơn 10cm chiếm 29,5% vị trí (59/200).

Trên cơ sở báo cáo của tư vấn độc lập, Ban QLDA đã có Công văn số 1458/BC-BĐTPT ngày 14/7/2023 báo cáo UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) xin bổ sung gói thầu quan trắc và thí nghiệm độc lập để thực hiện một số nội dung quan trắc và được UBND TP. Huế phê duyệt bổ sung chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 21/11/2023.

Báo cáo kết quả quan trắc và kiểm tra đối chứng của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tư vấn đầu tư có kết luận: “Đoạn đường đã thảm nhựa (gói thầu số 11) lún nhiều do lớp đất yếu có tính chất cơ lý yếu hơn hoặc dày hơn so với thiết kế. Trong quá trình thi công gia tải, các bên liên quan tổ chức quan trắc, phân tích đánh giá để điều chỉnh quá trình đắp gia tải, chuyển giai đoạn thi công áo đường chưa đầy đủ nên chưa phát hiện kịp thời để điều chỉnh. Nền mặt đường có lún đều lớn hơn so với dự báo thiết kế, tuy nhiên chưa xuất hiện các dạng hư hỏng nứt sâu nền mặt đường do trượt sâu, mất ổn định. Đến tháng 11/2023, thời gian gia tải cũng đã lâu, độ cố kết nền đã đạt >=90% nên độ lún dư còn lại nhỏ đủ điều kiện thi công tiếp nhưng vẫn phải tiếp tục quan trắc lún”.

Theo Ban QLDA, để có đánh giá toàn diện việc lún ở gói thầu số 11 một cách khách quan, chính xác, đảm bảo công tác bàn giao, Ban QLDA đang tiếp tục thuê đơn vị tư vấn độc lập để theo dõi, quan trắc lún công trình. Sau khi có hồ sơ (dự kiến tháng 8/2025), Ban QLDA sẽ làm việc cùng với tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các bên liên quan để đánh giá, xác định trách nhiệm (nếu có) cụ thể của từng cá nhân, tổ chức có liên quan và đưa ra phương án khắc phục phù hợp với thực tế. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định việc khắc phục. Giá trị cần để khắc phục sẽ tính toán chính xác sau khi thống nhất phương án khắc phục.

Trong tháng 8/2025 sẽ hoàn thành thảm nhựa mặt đường đoạn còn lại để thông xe toàn tuyến. Đối với công tác khắc phục lún mặt đường, Ban QLA cho biết, dự kiến sẽ hoàn thành cùng với công trình trong năm 2025.