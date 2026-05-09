Giảm đầu mối, tăng hiệu quả

Chuyển đổi số trong công việc mang lại nhiều kết quả tích cực

Thích ứng nhanh

Từ ngày 1/3/2025, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tiếp nhận 9 công chức từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang, gồm 1 lãnh đạo và 8 công chức thuộc các phòng, ban chuyên môn liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.

Với chị Nguyễn Thị Kim Chi, cán bộ Phòng Giáo dục nghề nghiệp, những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Sở GD&ĐT không tránh khỏi bỡ ngỡ. Điều khiến chị ấn tượng là môi trường công tác với cách xưng hô “thầy - cô”. Những khác biệt ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng tinh thần chủ động thích ứng với môi trường làm việc mới.

Không chỉ là sự thay đổi về vị trí công tác, việc luân chuyển, điều động còn thể hiện rõ định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ đa năng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng đổi mới tư duy, chủ động trong cách làm việc. “Ban đầu cũng có nhiều lúng túng, từ cách gọi, cách làm việc đến quy trình xử lý công việc. Nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo và đồng nghiệp, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với công việc mới”, anh Lê Phú Bỉnh, một cán bộ được điều động chia sẻ.

Việc sắp xếp lại không chỉ dừng ở điều chuyển nhân sự mà còn đặt ra yêu cầu hình thành đội ngũ cán bộ thích ứng với mô hình quản trị mới. Trong bối cảnh đó, mỗi cá nhân buộc phải thay đổi tư duy, chủ động hơn, thay vì làm việc theo lối mòn.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân, việc tổ chức lại không đơn thuần là hợp nhất về mặt hành chính mà là tái cấu trúc chức năng quản lý theo hướng tích hợp, liên thông. “Trước đây, giáo dục nghề nghiệp phân tán ở nhiều đơn vị nên thiếu đồng bộ. Khi tập trung về một đầu mối, việc tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều. Cùng với đó, hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên cũng được sắp xếp lại, từ 9 đơn vị còn 4 trung tâm theo khu vực, vừa tinh gọn đầu mối, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nghề của người dân”, ông Tân cho biết.

Tăng tính phối hợp

Sau sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Huế giảm từ 20 xuống còn 14 đơn vị (tương đương giảm 30%). Các phòng, ban và chi cục giảm 28 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở cũng được tinh gọn.

Đánh giá bước đầu cho thấy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối đã góp phần cắt giảm khâu trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Quy trình xử lý công việc được thiết kế lại theo hướng rõ trách nhiệm, xuyên suốt và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được cải thiện rõ rệt; nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý nhờ giảm trung gian và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình sắp xếp bộ máy vẫn đối mặt với không ít thách thức. Thực tế cho thấy vẫn còn những “độ trễ” nhất định, áp lực đối với cán bộ khi khối lượng công việc tăng lên, việc xử lý tài sản công sau sáp nhập và hạ tầng số chưa đồng bộ... Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin, những khó khăn này đã được thành phố nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian tới, thành phố Huế sẽ tập trung hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực thi công vụ. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng (KPI); đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm phục vụ khai thác hiệu quả. Song song đó, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại các trụ sở dôi dư theo hướng hợp lý, tránh lãng phí; qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn tới.