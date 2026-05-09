  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 11/05/2026 06:13

Giảm đầu mối, tăng hiệu quả

HNN - Sau hơn một năm triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các sở, ban, ngành theo tinh thần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bộ máy hành chính tại TP. Huế đã vận hành thay đổi theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm và đo đếm bằng kết quả cụ thể.

Siết chặt quy định, nâng cao chất lượng an toàn thuốcPhát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giáo dụcĐưa vào sử dụng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Phú

Chuyển đổi số trong công việc mang lại nhiều kết quả tích cực 

Thích ứng nhanh

Từ ngày 1/3/2025, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tiếp nhận 9 công chức từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang, gồm 1 lãnh đạo và 8 công chức thuộc các phòng, ban chuyên môn liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.

Với chị Nguyễn Thị Kim Chi, cán bộ Phòng Giáo dục nghề nghiệp, những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Sở GD&ĐT không tránh khỏi bỡ ngỡ. Điều khiến chị ấn tượng là môi trường công tác với cách xưng hô “thầy - cô”. Những khác biệt ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng tinh thần chủ động thích ứng với môi trường làm việc mới.

Không chỉ là sự thay đổi về vị trí công tác, việc luân chuyển, điều động còn thể hiện rõ định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ đa năng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng đổi mới tư duy, chủ động trong cách làm việc. “Ban đầu cũng có nhiều lúng túng, từ cách gọi, cách làm việc đến quy trình xử lý công việc. Nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo và đồng nghiệp, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với công việc mới”, anh Lê Phú Bỉnh, một cán bộ được điều động chia sẻ.

Việc sắp xếp lại không chỉ dừng ở điều chuyển nhân sự mà còn đặt ra yêu cầu hình thành đội ngũ cán bộ thích ứng với mô hình quản trị mới. Trong bối cảnh đó, mỗi cá nhân buộc phải thay đổi tư duy, chủ động hơn, thay vì làm việc theo lối mòn.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân, việc tổ chức lại không đơn thuần là hợp nhất về mặt hành chính mà là tái cấu trúc chức năng quản lý theo hướng tích hợp, liên thông. “Trước đây, giáo dục nghề nghiệp phân tán ở nhiều đơn vị nên thiếu đồng bộ. Khi tập trung về một đầu mối, việc tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều. Cùng với đó, hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên cũng được sắp xếp lại, từ 9 đơn vị còn 4 trung tâm theo khu vực, vừa tinh gọn đầu mối, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nghề của người dân”, ông Tân cho biết.

Tăng tính phối hợp

Sau sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Huế giảm từ 20 xuống còn 14 đơn vị (tương đương giảm 30%). Các phòng, ban và chi cục giảm 28 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở cũng được tinh gọn.

Đánh giá bước đầu cho thấy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối đã góp phần cắt giảm khâu trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Quy trình xử lý công việc được thiết kế lại theo hướng rõ trách nhiệm, xuyên suốt và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được cải thiện rõ rệt; nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý nhờ giảm trung gian và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình sắp xếp bộ máy vẫn đối mặt với không ít thách thức. Thực tế cho thấy vẫn còn những “độ trễ” nhất định, áp lực đối với cán bộ khi khối lượng công việc tăng lên, việc xử lý tài sản công sau sáp nhập và hạ tầng số chưa đồng bộ... Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin, những khó khăn này đã được thành phố nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian tới, thành phố Huế sẽ tập trung hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực thi công vụ. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng (KPI); đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm phục vụ khai thác hiệu quả. Song song đó, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại các trụ sở dôi dư theo hướng hợp lý, tránh lãng phí; qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn tới.

Bài, ảnh: Phương Thảo
 Từ khóa:
Giảmđầu mốitănghiệu quả
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tìm giải pháp khai thác hiệu quả bến xe Vinh Hưng

Được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động cách đây hơn 15 năm, bến xe Vinh Hưng (xã Vinh Lộc) được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía đông nam thành phố Huế. Thế nhưng hiện nay, bến xe này rơi vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu, khiến không ít người tiếc nuối về sự lãng phí đất đai, nguồn lực đầu tư.

Tìm giải pháp khai thác hiệu quả bến xe Vinh Hưng
“Vườn thanh niên” ở Mỹ Thượng

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, không ngại khó khăn..., anh Nguyễn Văn Quý, hội viên nông dân ở Chi hội nông dân tổ dân phố (TDP) La Ỷ, phường Mỹ Thượng đã khởi nghiệp thành công với mô hình “Vườn thanh niên”.

“Vườn thanh niên” ở Mỹ Thượng
Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top