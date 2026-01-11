Tháo dỡ nhà “Hoàng ốc” trước bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ sau ngày 3/3

Nhà "Hoàng ốc" trước bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Ảnh: T. Trang

Theo đó, thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng đối với công trình nhà “hoàng ốc” dựng trước bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ để phục vụ người dân, du khách khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ngay sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3/3/2026), yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích.

Với công trình vào lăng vua Thiệu Trị, yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 các văn bản hướng dẫn kèm theo, sau đó báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế trình UBND TP. Huế gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Ngoài ra, UBND TP. Huế cũng đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong quá trình triển khai các hoạt động tại khu vực I di tích và khu vực tiếp giáp khu vực bảo vệ I của di tích thường xuyên phối hợp, trao đổi với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế và các cơ quan đơn vị liên quan để đảm bảo thực hiện đúng các trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND TP. Huế cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai lắp dựng, tháo dỡ các công trình nêu trên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận, góp ý của các cơ quan, bộ ngành, các nhà khoa học liên quan (nếu có) để bảo đảm bảo vệ, gìn giữ được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.

Kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những cơ quan, đơn vị triển khai công tác tu bổ, tôn tạo, xây dựng công trình không đúng quy định của pháp luật, nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn, làm ảnh hưởng tới giá trị di tích, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Trước đó, qua khảo sát hiện trạng các di tích trên địa bàn TP. Huế, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế nhận thấy tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ (thuộc di tích lăng vua Thiệu Tri) có nhà "Hoàng ốc" xây dựng cố định trên nền móng chân táng phía trước bửu thành. Phần này khác với hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo tồn tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ đã được thẩm định, phê duyệt trước đó.

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế có văn bản đề nghị Trung tâm Bảo tôn Di tích Cố đô Huế báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan đến hạng mục nhà "Hoàng ốc". Liên quan đến vụ việc, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế đã có báo cáo gửi Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.