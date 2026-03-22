  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 25/03/2026 11:07

Khan hiếm vật liệu đá cấp phối

HNN - Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn đang khan hiếm vật liệu đá cấp phối dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ một số hạng mục. Trước thực trạng này, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu chủ động tập kết sẵn vật liệu đầu vào tại công trường nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

Cao su Silicone là gì? Giải pháp vật liệu đa năng chịu nhiệt

 Nhà thầu chủ động tập kết vật liệu thi công các khu TĐC phục vụ DA đường sắt tốc độ cao đoạn qua khu vực phía bắc thành phố

Khan hàng

Công trình cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc Dự án (DA) tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn phía nam (phường Thuận An) còn hơn 1km trên tổng số 3,1km toàn tuyến vẫn chưa được rải cấp phối đá dăm do nhà thầu khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vật liệu này.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, hiện nhu cầu đá cấp phối cho các công trình cầu đường rất lớn. Một số công trình trọng điểm do đơn vị này làm chủ đầu tư như DA tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An còn thiếu hơn 20.000m3 đá cấp phối; DA nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 15 thiếu khoảng 2.000m3. Bên cạnh đó, theo thống kê của các đơn vị liên quan, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường tại các công trình chuẩn bị triển khai và đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư, dự kiến cần khoảng hơn 600.000m3 đá cấp phối, hơn 143.000m3 cát sỏi và 3,2 triệu m3 đất san lấp.

Không chỉ các công trình trọng điểm về giao thông, tại các khu tái định cư (TĐC) phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam cũng đang khan hiếm vật liệu đá cấp phối dẫn đến nhiều hạng mục của các công trình này có nguy cơ chậm tiến độ. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 cho biết, đơn vị đã và đang triển khai 14 DA hạ tầng kỹ thuật, trong đó bao gồm xây dựng 11 khu TĐC và 3 khu nghĩa trang với tổng diện tích 43,7ha để phục vụ DA trên. Theo tính toán, với các công trình, DA trên cần khoảng 25.000m3 đá cấp phối. Tuy nhiên, khối lượng đá cấp phối mới chỉ đáp ứng khoảng chưa tới 50% nhu cầu, còn thiếu khoảng gần 14.700m3.

Chủ động nguồn vật liệu

Đại diện đơn vị thi công tại khu TĐC Phổ Lại, xã Đan Điền cho biết, tại khu TĐC này, nhà thầu thi công sử dụng hơn 15.000m3 đất và hàng trăm m3 đá cấp phối dùng san lấp nền và cấp phối đá dăm mặt đường nội bộ. Nhờ chủ động được nguồn vật liệu san lấp và đã tập kết đá cấp phối tại chân công trình nên đến thời điểm hiện tại, các hạng mục san nền khu TĐC, đường nội bộ gói thầu mà công ty đảm nhận không xảy ra tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế thông tin, hiện nay, nhu cầu đá cấp phối xây dựng các hạng mục cầu đường rất lớn. Tuy nhiên, do quy trình sản xuất, cung ứng vật liệu mất nhiều thời gian, kéo dài khiến nhà thầu khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vật liệu. Mặt khác, đây là giai đoạn các công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thành hạng mục san lấp nền nên nhu cầu sử dụng đá cấp phối rất lớn. Trước tình hình đó, Ban đã yêu cầu nhà thầu thi công phải chủ động vật liệu đầu vào, vừa cung cấp đủ cho các nhà thầu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và chất lượng công trình.

Tương tự, tại DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu Nghĩa trang phía nam thành phố Huế phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc cũng dự kiến cần khoảng 33.350m3 đá cấp phối để xây dựng 8 công trình, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC. Ngoài hai công trình là khu TĐC Phú Đa, xã Phú Vang và khu Nghĩa trang xã Phú Vang đã hoàn thành cung ứng đầy đủ các loại vật liệu, các công trình khác còn thiếu khoảng 25.439m3 đá cấp phối.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 3 (chủ đầu tư các DA hạ tầng kỹ thuật vừa nêu) cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan thiếu đá cấp phối cho các công trình là do thời điểm hiện tại khối lượng xây dựng các hạng mục liên quan đến vật liệu này lớn, trong khi các mỏ đá lại cung ứng nhỏ giọt. Để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các DA hạ tầng nêu trên, trong các cuộc họp với UBND thành phố, Ban QLDA cùng các nhà thầu cũng đã báo cáo tình hình thiếu vật liệu xây dựng nhằm có giải pháp phù hợp.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
Khan hiếmvật liệuđácấp phối
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top