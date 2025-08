“Mặt đỏ như vang” liền sang “Mặt vàng như nghệ”

Công an TP. Huế ngăn chặn và triệu tập nhóm thanh niên có ý định dùng hung khí thanh toán lẫn nhau

Nhiều vụ việc thương tâm

Giữa tháng 7 vừa qua, người dân TP. Huế không khỏi bàng hoàng về vụ án mạng nghiêm trọng diễn ra tại đường Nguyễn Phúc Chu (phường Kim Long1).

Vì mâu thuẫn cá nhân và một phút nóng giận mà đối tượng L.Q.V. (SN 1992) cầm theo hung khí cùng với T.V. L. (SN 1994) đến tìm đánh H.Đ.D. (SN 1998). Sau một lúc xô xát, V. đã dùng dao đâm khiến H.Đ.D. tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Công an TP. Huế đã bắt giữ đối tượng T.V. L., riêng L.Q.V. bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau, V. đã nhảy cầu tự vẫn.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực trong lúc nóng giận đang dần len lỏi trong xã hội. Thực tế, nhiều vụ xô xát, hành hung, thậm chí xảy ra án mạng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bắt nguồn từ việc không kiểm soát được cảm xúc cá nhân.

Gần đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Tuyến (SN 1990, trú tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu2).

Theo hồ sơ điều tra, tháng 1/2025, đối tượng Lê Quang Tuyến cùng anh Lê Văn Hùng (SN 1986, trú tại phường An Cựu) hợp tác bán hoa dịp Tết trước khu vực đàn Nam Giao.

Vào trưa ngày 19/1/2025, anh Nguyễn Văn Chung (SN 1992, trú tại phường Thuận Hóa3) có đến xin Hùng và Tuyến chở hoa khi có người mua nhưng bị từ chối. Hai bên xảy ra tranh cãi và thách thức nhau.

Sau đó, Chung cầm theo một cây rựa cùng với nhóm 4 người tìm đến rượt chém Hùng. Thấy vậy, đối tượng Lê Quang Tuyến đã lấy một thanh kiếm rượt đánh lại nhóm của Chung. Hậu quả, Nguyễn Văn Chung bị thương vùng tay, lưng, tổn thương gân gấp, đứt động mạch trụ và thần kinh, liệt trụ với tỷ lệ giám định thương tật là 33%, còn Lê Văn Hùng là 1%.

Ông bà ta có câu: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”. Có thể thấy, khi cơn giận bùng phát, lý trí dễ bị che mờ khiến con người hành động thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho người khác và cả chính mình. Hậu quả của những phút bốc đồng ấy không chỉ là thương tích, mà còn liên lụy lâu dài về pháp lý cho bản thân và mất mát cho gia đình.

Cần tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục

Từ những vụ việc nóng gần đây, không khó để nhận ra đa phần những người có liên quan đều có tuổi đời còn trẻ, chủ yếu là thanh, thiếu niên. Cũng trong tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đã kịp thời ngăn chặn một vụ tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu thanh toán nhau do mâu thuẫn giữa các nhóm thanh, thiếu niên.

Trước đó, do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở phường Hương An4 và nhóm thanh niên ở phường Hương Trà5 nên tối ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Bảo Hưng (trú tại phường Hương An) đã rủ nhóm bạn gồm 36 đối tượng (độ tuổi từ 17 - 19) đi trên 18 mô tô, mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, gậy gỗ, vỏ chai bia rồi di chuyển theo các tuyến đường tìm nhóm thanh niên ở phường Hương Trà để đánh nhau.

Sau khi nhận được tin phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời phối hợp với công an các phường Kim Long, Hương An, Hương Trà tiến hành triệu tập làm việc với các đối tượng có liên quan; đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực và các vấn đề xã hội liên quan đến thanh, thiếu niên. Để ngăn chặn và phòng ngừa những vụ việc tương tự, Công an TP. Huế cũng đề nghị gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an trong công tác quản lý và giáo dục con em mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật” cũng được đoàn thanh niên chú trọng triển khai thực hiện, bài bản, tạo sự chuyển biến mạnh trong đoàn viên, thanh niên. Nổi bật phải kể đến việc phối hợp với các ngành chức năng duy trì hàng trăm buổi tuyên truyền, tư vấn và phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu nhi. Chỉ tính riêng năm 2024, tuổi trẻ thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền liên quan đến nội dung này cho hơn 10.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Hơn 160 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương còn được giúp đỡ, cảm hóa trong năm 2024 thông qua sự giúp sức của đoàn thanh niên.

Đối với Công an TP. Huế, ban giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác dự báo tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp mà tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thường lợi dụng hoạt động. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan; không để tội phạm lộng hành, hình thành điểm nóng.

(1) Sáp nhập từ các phường Long Hồ, Hương Long, Kim Long; (2) Sáp nhập từ các phường An Cựu, An Đông, An Tây; (3) Sáp nhập từ các phường Phú Hội, Phú Nhuận, Phường Đúc, Phước Vĩnh, Trường An, Vĩnh Ninh; (4) Sáp nhập từ các phường An Hòa, Hương Sơ, Hương An; (5) Sáp nhập từ các phường, xã Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Toàn