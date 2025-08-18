Nguy hiểm từ việc xe máy tự gắn mái che, phụ kiện cồng kềnh

Nhiều phương tiện xe máy được gắn chân chống dài quá cỡ rất nguy hiểm cho người điều khiển và phương tiện xung quanh

Những ngày mưa kéo dài ở Huế không khó bắt gặp hình ảnh một số xe máy được gắn thêm mái che di chuyển trên các trục đường chính lẫn đường dân sinh. Các loại mái che này phần lớn do người dân tự chế, sử dụng khung nhựa PVC hoặc kim loại mỏng, phía trên phủ bạt, nilon hoặc mica trong suốt. Phần khung được cố định tạm bợ vào thân xe bằng dây buộc, ốc vít hoặc keo dán, không đảm bảo chắc chắn theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khi xe di chuyển với tốc độ cao hoặc gặp gió mạnh, phần mái che thường rung lắc, làm mất thăng bằng xe. Nhiều trường hợp mái che bị nghiêng, che khuất tầm nhìn của người điều khiển; đặc biệt nguy hiểm khi rẽ, vượt hoặc di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt. Nguy hiểm hơn, nếu xảy ra va chạm, phần khung, mái che có thể trở thành vật cản sắc nhọn, dễ gây thương tích nghiêm trọng.

Anh Lê Văn H. (trú phường Mỹ Thượng) cho biết: “Vào mùa mưa, tôi thường xuyên phải đưa đón con nhỏ và đi làm buổi tối. Mặc áo mưa vừa vướng víu, vừa khó quan sát, nhất là khi mưa lớn. Thấy nhiều người gắn mái che, tôi cũng làm theo cho đỡ ướt”.

Tương tự, ông P., người thường xuyên chở ga trên địa bàn phường Phú Xuân chia sẻ: “Công việc của tôi phải đi ngoài đường nhiều. Khi trời mưa, mặc áo mưa rất bất tiện. Biết là không an toàn nhưng vì mưu sinh, tôi gắn tạm mái che cho đỡ mưa lạnh”.

Dù xuất phát từ nhu cầu thực tế, song không ít người đi đường lo ngại về mức độ an toàn của các xe máy gắn mái che tự chế. Anh Trần Quốc N., thường xuyên lưu thông trên đường Trần Thúc Nhẫn cho rằng: Xe máy vốn thiết kế nhỏ gọn, khi gắn thêm mái che sẽ mất cân bằng; gặp gió lớn rất dễ lật hoặc va quẹt xe khác; chưa kể phần mái che làm khuất tầm nhìn, nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo các chuyên gia giao thông, xe máy không được thiết kế để gắn thêm các kết cấu cồng kềnh như mái che hay chân chống phụ quá cỡ. Việc thay đổi hình dáng, kích thước và trọng tâm xe sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu. Khi xảy ra sự cố, người điều khiển gần như không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông TP. Huế cho thấy, việc người dân tự ý lắp ráp mái che, thay đổi kết cấu xe máy là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn đối với những người cùng tham gia giao thông. Lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo khoản 2, Điều 55 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chủ phương tiện không được tự ý thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe so với thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ theo Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành ngày 26/12/2024 có hiệu lực vào ngày 1/1/2025, hành vi tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước hoặc đặc tính của xe sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân; từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của phương tiện.

Việc gắn mái che tự chế hay các phụ kiện khác vào xe máy chỉ mang lại sự tiện lợi nhất thời, trong khi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao và vi phạm quy định pháp luật. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, không tự ý cải tạo phương tiện. Khi lưu thông trong điều kiện mưa gió, nên sử dụng áo mưa phù hợp, đi chậm, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.