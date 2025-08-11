Xử phạt nhà thầu thi công “bỏ” công trình

Tòa nhà Trung tâm CNTT hiện nay mới chỉ thi công gần xong phần thô

Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP. Huế cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng gói thầu số 12 DA đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm CNTT (phường Thanh Thủy, TP. Huế) đối với Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành và Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát.

Theo đó, mặc dù đã nhiều lần chủ đầu tư có các văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng nhà thầu vẫn không có giải pháp tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ, bù lại thời gian đã chậm trễ do lỗi chủ quan của nhà thầu so với bảng tiến độ thi công chi tiết đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Căn cứ các quy định trong hợp đồng được ký kết, “cứ chậm 15 ngày trở lên thì nhà thầu phải thực hiện nộp phạt cho chủ đầu tư 10 triệu đồng/lần vi phạm”. Giá trị xử phạt theo đề xuất của các đơn vị tại biên bản làm việc ngày 30/7/2025 là 3 lần vi phạm với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Trong đó, giá trị xử phạt Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành là 27 triệu đồng và giá trị xử phạt Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát là 3 triệu đồng (tương ứng với tỷ lệ hợp đồng do mình đảm nhận). Toàn bộ kinh phí xử phạt được trừ trực tiếp trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành gói thầu số 12 DA đầu tư Tòa nhà Trung tâm CNTT thành phố đợt gần nhất.

Trước đó, chủ đầu tư là Trung tâm CNTT TP. Huế cũng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với liên danh hai nhà thầu trên tại gói thầu số 12 DA Tòa nhà Trung tâm CNTT thành phố. Nguyên nhân là Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công gói thầu số 12, đồng thời thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát không có năng lực phù hợp để thực hiện khối lượng công việc còn lại do Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành đảm nhận.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành bị xử phạt vi phạm, buộc chấm dứt hợp đồng

Ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm CNTT TP. Huế cho biết: Việc chấm dứt hợp đồng đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương thực hiện. Ngoài xử phạt vi phạm hợp đồng đối với hai nhà thầu, Trung tâm CNTT thành phố sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền như thu hồi số dư tạm ứng và tịch thu đảm bảo thực hiện hợp đồng, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống đấu thầu quốc gia theo quy định.

Hiện, UBND TP. Huế đã giao chủ đầu tư thực hiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự toán, lập điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình thẩm định và phê duyệt để tiếp tục triển khai DA Tòa nhà Trung tâm CNTT thành phố. Đồng thời, thực hiện các trách nhiệm tài chính khác có liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu, không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Thanh tra thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm chủ đầu tư (nếu có) theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư lĩnh vực xây dựng đối với DA đầu tư công.

Được biết, gói thầu số 12: Chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe 2 bánh, phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị với giá trị trúng thầu gần 34,6 tỷ đồng, hợp đồng ký kết vào năm 2023, thời gian thực hiện 600 ngày. Tòa nhà này có diện tích sàn 3.650m2, gồm 5 tầng nổi, một tầng tum và một tầng hầm từ nguồn vốn chi đầu tư phát triển của ngân sách TP. Huế. Hiện nay mới chỉ thi công gần xong phần thô, tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành xin ngừng thi công với lý do là không còn đủ khả năng tiếp tục thi công DA vì nợ nần, khó khăn về tài chính.

Theo Trung tâm CNTT TP. Huế, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành đã hoàn thành khối lượng khoảng 44% giá trị hợp đồng ký kết, bao gồm cả khối lượng phát sinh. Đến nay, chủ đầu tư đã giải ngân được 54% so với giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỷ đồng, bao gồm tiền tạm ứng.