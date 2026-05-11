WHO yêu cầu giám sát chặt ngăn virus Hanta lây lan

Nhân viên y tế ở Hà Lan di chuyển người bị nghi nhiễm virus Hanta.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10/5.

Theo bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc chuẩn bị phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO, hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực.

Tàu MV Hondius với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng tại Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong ngày 10/5.

Tại đây, hành khách được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa, sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương để trở về nước.

WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch.

