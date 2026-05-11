WHO yêu cầu giám sát chặt ngăn virus Hanta lây lan

ClockThứ Hai, 11/05/2026 14:46
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày.

 Nhân viên y tế ở Hà Lan di chuyển người bị nghi nhiễm virus Hanta.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10/5.

Theo bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc chuẩn bị phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO, hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực.

Tàu MV Hondius với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng tại Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong ngày 10/5.

Tại đây, hành khách được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa, sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương để trở về nước.

WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch.

Theo nhandan.vn
Virus Hanta: Hành khách bắt đầu rời tàu du lịch MV Hondius

Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng: y tế và nội vụ của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như bảo đảm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.

Theo đánh giá của Quân khu IV, thành phố Huế là một trong những địa phương triển khai hiệu quả mô hình tổ chức quân sự địa phương mới; nổi bật ở công tác tham mưu quốc phòng cấp xã, phường, gần dân, sát dân, xử lý kịp thời tình huống ngay từ cơ sở.

Tuyên bố mới của WHO về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta

Ngày 7/5 (giờ Geneva), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi căn bệnh này khiến 3 hành khách trên tàu du lịch MV Hondius tử vong, nhưng cũng dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Việc sửa đổi Luật Hộ tịch (LHT) không chỉ là yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế mà còn mở ra những đột phá trong cung cấp dịch vụ công, hướng tới nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp xung quanh nội dung này.

