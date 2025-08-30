Bệnh viện Mắt Huế là đơn vị tiên phong thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong KCB. Từ tháng 12/2023, Bệnh viện triển khai phần mềm quản lý mới, số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án, thay thế ghi tay bằng hồ sơ điện tử. Điều này giúp giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lývà lưu trữ hiệu quả hơn.

Điểm nhấn là hệ thống ki-ốt thông minh, ưu tiên cấp số khám trước cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, giảm đáng kể thời gian chờ.Ông Nguyễn Ngọc Dũng (76 tuổi, phường Mỹ Thượng)chia sẻ: “Từ ngày có ki-ốt thông minh, tôi không còn phải đến sớm để xếp hàng lấy số như trước. Việc được ưu tiên bấm số đối với người cao tuổi giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức”.

Theo DSCKI. Nguyễn Thị Như Ý, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Bệnh viện Mắt Huế, quá trình chuyển đổi số chia thành hai giai đoạn: Số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án, triển khai phần mềm quản lý thông tin xét nghiệmvà tích hợp chữ ký số, xác thực bằng vân tay và lưu trữ hình ảnh y tế. Đặc biệt, Bệnh viện cũng tăng cường tiếp nhận bệnh nhân qua thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, góp phần tạo ra một hệ thống vận hành minh bạch, khách quan. Nhờ cải tiến, Bệnh viện tiếp đón khoảng 250-300 lượt khám mỗi ngày, điều trị nội trú cho khoảng 80 bệnh nhân, hồ sơ bệnh án điện tử đạt tỷ lệ 95%. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực hành chính cho nhân viên y tế mà còn hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị chính xác và hiệu quả hơn.

Không dừng lại ở việc quản lý thông tin, các cơ sở y tế tại TP. Huế còn mạnh dạn đầu tư các thiết bị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện Trung ương Huế - đơn vị đầu tiên tại miền Trung triển khai máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt thế hệ mới, trang bị công nghệ AI tiên tiến từ hãng GE Healthcare (Hoa Kỳ).

Thiết bị có khả năng tự động định vị bệnh nhân qua camera AI, giảm liều nhiễm xạ, tăng độ chính xác trong chẩn đoán và phát hiện tổn thương nhỏ với độ phân giải không gian chỉ 0,28mm. Bên cạnh đó, công nghệ còn hỗ trợ phân tích và chẩn đoán nhiều bệnh lý nguy hiểm như u gan, ung thư phổi, đột quỵ..., qua đó nâng cao chất lượng điều trị và rút ngắn thời gian khám.

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh: “Việc ứng dụng thiết bị AI hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định quyết tâm đón đầu xu hướng y tế hiện đại. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh tại Huế”.

Mô hình bệnh viện thông minh lan tỏa đến nhiều cơ sở y tế, như: Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Trung tâm Y tế Phú Vang, Trung tâm Y tế Hương Thủy... với việc áp dụng đồng bộ các phần mềm HIS, LIS, PACS, kết nối dữ liệu liên thông với bảo hiểm y tế giúp minh bạch quy trình và rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Nhiều kỹ thuật hiện đại như KCB từ xa (telemedicine), tư vấn sức khỏe trực tuyến, điều trị bằng điện châm cho trẻ tự kỷ... cũng được áp dụng linh hoạt tại các cơ sở. Hệ thống KCB từ tuyến xã đến tuyến tỉnh được chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu liên tuyến, giúp bác sĩ dễ dàng đưa ra chỉ định kịp thời.

Một trong những chỉ số tích cực nhất ghi nhận từ mô hình bệnh viện thông minh tại Huế là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,34%, cho thấy niềm tin của người dân vào hệ thống y tế ngày càng cao. Chỉ số hài lòng người bệnh cũng liên tục được cải thiện nhờ vào việc giảm thiểu thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ và môi trường KCB hiện đại, văn minh.

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP. Huế, hầu hết các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đã chuyển đổi sang hồ sơ bệnh án điện tử, tích cực triển khai nền tảng dữ liệu lớn (Big Data), hướng đến tích hợp trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý. Việc đào tạo đội ngũ nhân lực y tế số cũng đang được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua các chương trình học trực tuyến và kết nối liên viện.

Mô hình bệnh viện thông minh tại TP. Huế đang chứng minh là bước đi chiến lược, không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí mà còn đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến đến gần hơn với người dân, kể cả vùng sâu, vùng xa.