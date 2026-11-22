Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn MSD tại trụ sở Chính phủ ngày 18/11. Ảnh: Chinhphu.vn

Từ chuyển giao công nghệ đến tự chủ sản xuất vắc xin

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá VNVC là doanh nghiệp "tiên phong, nỗ lực và rất năng động", bày tỏ kỳ vọng VNVC tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần phát triển công nghiệp vắc xin Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của MSD trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, cung ứng thuốc, vắc xin tiên tiến và hợp tác hiệu quả với VNVC.

Hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa hai doanh nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ lõi, hướng tới làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm, không chỉ dừng ở sản xuất, đóng gói. Phó Thủ tướng đề nghị MSD và VNVC sớm cụ thể hóa kế hoạch hợp tác, đồng thời giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, thúc đẩy triển khai đúng quy định pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Bộ Y tế, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, VNVC và MSD đã trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược về y tế, dược phẩm giữa VNVC và MSD, trên nguyên tắc cùng phát triển, hướng tới nâng cao năng lực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và hỗ trợ các chương trình, mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao nỗ lực của VNVC và MSD trong thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực, hướng tới tự chủ công nghệ và bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn vắc xin; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp hợp tác quốc tế, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến.

Từ góc độ khoa học và công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng sự tiên phong của VNVC trong chuyển mình từ hệ thống tiêm chủng hiện đại sang nghiên cứu, sản xuất vắc xin chất lượng quốc tế, đã tạo tiền đề làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, giảm giá thành và hướng tới xuất khẩu.

Thứ trưởng đề nghị tăng cường liên kết Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; chú trọng công nghệ lõi như mRNA, nano lipid, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết hỗ trợ tối đa về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ vắc xin.

Đầu tư sản xuất trong nước, hướng tới chuỗi giá trị vắc xin toàn cầu

Chuẩn bị tiếp nhận công nghệ tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm hiện đại, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 120 triệu liều/năm, dự kiến sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa từ năm 2029.

Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD, đánh giá cao năng lực, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC, kỳ vọng hợp tác giữa hai bên sẽ thúc đẩy phòng bệnh và mang lại giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Về phía VNVC, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, khẳng định sản xuất vắc xin là chiến lược đầu tư dài hạn, đòi hỏi công nghệ tiên tiến, nhân lực chất lượng cao và quản trị chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Theo ông Dũng, kế hoạch hợp tác với MSD mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản trị chất lượng quốc tế, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp vắc xin toàn cầu, chủ động nguồn cung và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.