Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trước ngày hội lớn - Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc chung quanh những lĩnh vực ưu tiên của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, bà Trần Oanh, chuyên gia nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Quảng Tây nhận định, hiện nay, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua những thay đổi sâu sắc trong môi trường phát triển.

Chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu đang điều chỉnh nhanh chóng, một cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mới đang phát triển sâu rộng. Tất cả các nền kinh tế đều đối mặt với nhiệm vụ chung là ổn định tăng trưởng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, đồng thời cần chủ động giải quyết những thách thức mới do thay đổi công nghệ, phát triển thiếu cân bằng và rủi ro bên ngoài mang lại.

Giải mã 3 ưu tiên của APEC 2026

Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, được tổ chức tại Thâm Quyến, với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng", đặt ưu tiên vào mở cửa, đổi mới và hợp tác, thể hiện tính thiết thực rõ nét. Định hướng cốt lõi là ổn định kỳ vọng thông qua mở cửa, nuôi dưỡng động lực thông qua đổi mới và tăng cường khả năng phục hồi thông qua hợp tác, từ đó thúc đẩy nhiều kết quả thiết thực hơn trong việc xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

Theo bà Trần Oanh, mở cửa là nền tảng quan trọng cho sự thịnh vượng và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Duy trì hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới làm trung tâm, thúc đẩy tiến trình Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, nâng cao mức độ tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư sẽ giúp ổn định kỳ vọng kinh tế, thương mại khu vực, thúc đẩy sự lưu thông thông suốt của hàng hóa và các yếu tố sản xuất. Những thành tựu hợp tác này cuối cùng sẽ được phản ánh vào việc giảm chi phí hoạt động kinh doanh và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng.

Đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để thúc đẩy đà tăng trưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu tổ chức công nghiệp và hoạt động kinh doanh; hợp tác khu vực cần thúc đẩy việc chuyển đổi tốt hơn các đổi mới công nghệ thành thành quả phát triển. Muốn vậy, cần tăng cường hợp tác trong cơ sở hạ tầng số, ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân tài và quản trị dữ liệu để nâng cao năng lực số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời bảo đảm rằng các thành tựu đổi mới mang lại lợi ích cho nhiều nền kinh tế hơn.

Thâm Quyến là cửa ngõ quan trọng cho công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc và là một ví dụ sinh động về phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Việc thảo luận về mở cửa hợp tác và phát triển đổi mới sáng tạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại đây có ý nghĩa thực tiễn hết sức đặc biệt. Chuyên gia Trần Oanh, Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (Trung Quốc)

Hợp tác là cách hiệu quả để khu vực châu Á-Thái Bình Dương giải quyết các rủi ro chung. Các vấn đề như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, phát triển xanh và ứng phó thiên tai có tác động lan tỏa đáng kể, và một nền kinh tế đơn lẻ khó có thể giải quyết hiệu quả chúng. Tăng cường phối hợp chính sách, chia sẻ thông tin và hợp tác khẩn cấp giữa các nền kinh tế có thể giúp cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng khu vực và giảm thiểu tác động của các cú sốc bên ngoài đối với sản xuất, sinh kế và phát triển kinh tế-xã hội. Thâm Quyến là cửa ngõ quan trọng cho công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc và là một ví dụ sinh động về phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Việc thảo luận về mở cửa hợp tác và phát triển đổi mới sáng tạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại đây có ý nghĩa thực tiễn hết sức đặc biệt.

Chuyến công tác mang nhiều ý nghĩa

Chia sẻ về ý nghĩa chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự APEC của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyên gia Trần Oanh nhận định, việc đích thân nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam đối với hợp tác APEC và quan hệ Trung Quốc-Việt Nam; đồng thời, nêu ba kỳ vọng về kết quả chuyến công tác này:

Thứ nhất, đây là cơ hội để Việt Nam phối hợp Trung Quốc và các thành viên khác biến những đồng thuận về hợp tác châu Á-Thái Bình Dương thành hành động chung. Ngày 3/11, tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nêu những đề xuất về đổi mới số, kết nối khu vực và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, rất phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Tuần lễ cấp cao lần này. Học giả Trung Quốc kỳ vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dựa trên thực tiễn phát triển của Việt Nam, sẽ đưa ra nhiều đề xuất mang tính xây dựng về việc duy trì môi trường kinh tế-thương mại khu vực cởi mở, ổn định và dễ dự đoán, thúc đẩy phối hợp chính sách giữa các thành viên và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phân công lao động công nghiệp khu vực và chia sẻ thành quả đổi mới số.

Thứ hai, Tuần lễ cấp cao là dịp để Trung Quốc và Việt Nam trao đổi, tiếp tục thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, hai nước đã đạt được những đồng thuận quan trọng về việc tăng cường kết nối đường sắt và cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Học giả Trung Quốc kỳ vọng hai bên coi đây là dịp để tăng cường hơn nữa sự giao lưu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các lĩnh vực trọng điểm như đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam khổ tiêu chuẩn, khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam và cửa khẩu thông minh, thúc đẩy lẫn nhau giữa “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng và “kết nối mềm” về quy tắc và tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hai nước ổn định kỳ vọng sản xuất và kinh doanh, làm sâu sắc thêm hợp tác trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Tôi tin tưởng rằng, sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC tại Trung Quốc sẽ tạo động lực mới cho việc làm sâu sắc thêm hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khu vực Á-Thái Bình Dương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam đăng cai thành công hội nghị APEC năm 2027. Chuyên gia Trần Oanh, Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (Trung Quốc)

Thứ ba, Tuần lễ cấp cao là cơ hội để Trung Quốc và Việt Nam bảo đảm việc chuyển giao trách nhiệm chủ nhà suôn sẻ và chương trình nghị sự liền mạch. Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 tại Thâm Quyến. Học giả Trung Quốc kỳ vọng hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội nghị và phối hợp chương trình nghị sự, thúc đẩy tính liên tục trong thực hiện các sáng kiến hợp tác đã được thống nhất, bảo đảm việc chuyển giao vai trò chủ nhà được phản ánh trong sự liên tục của chương trình nghị sự, sự phù hợp của thành quả và sự sâu rộng của hợp tác, từ đó không ngừng nâng cao tính liên tục, năng động và hiệu quả thực tiễn của hợp tác APEC.

"Tôi tin tưởng rằng, sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC tại Trung Quốc sẽ tạo động lực mới cho việc làm sâu sắc thêm hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khu vực Á-Thái Bình Dương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam đăng cai thành công hội nghị APEC năm 2027”, bà Trần Oanh nhấn mạnh.

Phát huy vai trò cửa ngõ kết nối của Quảng Tây

Là một học giả đến từ Quảng Tây, địa phương đóng vai trò cửa ngõ giữa Trung Quốc với Việt Nam và ASEAN, chuyên gia Trần Oanh nhận định, việc Trung Quốc và Việt Nam liên tiếp đăng cai APEC đã tạo ra những cơ hội quan trọng để hai nước tăng cường hợp tác thiết thực và cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quảng Tây là cửa ngõ cho sự mở cửa và hợp tác của Trung Quốc với ASEAN, đồng thời là khu vực quan trọng cho các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vị trí địa lý gần gũi tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, trong khi nhu cầu phát triển chung tạo động lực quan trọng cho sự hợp tác ngày càng sâu rộng.

Bà Trần Oanh cho rằng, trong hai năm Trung Quốc và Việt Nam là chủ nhà APEC, Quảng Tây có thế phát huy tốt vai trò cầu nối hợp tác song phương và trong khuôn khổ APEC trên 3 phương diện sau:

Thứ nhất, thúc đẩy kết nối và liên kết trong sản xuất. Bằng cách tận dụng Tuyến đường trên biển và trên bộ mới phía Tây, Cảng Vịnh Bắc Bộ và các cửa khẩu biên giới, Quảng Tây có thể tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt, cửa khẩu thông minh và logistics xuyên biên giới, thúc đẩy kết nối chặt chẽ hơn giữa thị trường nội địa Trung Quốc với thị trường Việt Nam và ASEAN, thúc đẩy hợp tác trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, đáp ứng chương trình nghị sự của APEC về hội nhập kinh tế khu vực và tạo thuận lợi thương mại.

Thứ hai, tăng cường hợp tác trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Sử dụng các nền tảng như Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN và Cảng Thông tin Trung Quốc-ASEAN, Quảng Tây có thể tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh và đào tạo nhân tài, thúc đẩy sự tích hợp ứng dụng công nghệ với nhu cầu sản xuất, giúp nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được chia sẻ cơ hội phát triển số, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng sáng tạo và phát triển toàn diện của APEC.

Thứ ba, tận dụng lợi thế của các cơ chế hợp tác địa phương và các nền tảng mở cửa. Dựa trên các cơ chế hợp tác thường xuyên giữa Quảng Tây và các địa phương liên quan của Việt Nam, cùng các diễn đàn như Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN, để tăng cường trao đổi chính sách, hợp tác doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm. Làm sâu sắc thêm các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và thanh niên, trong Năm hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027.

“Với những kinh nghiệm tích lũy được trong hai lần Việt Nam đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào những kết quả tích cực từ Tuần lễ cấp cao APEC tại Thâm Quyến và mong rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp mới cho hợp tác châu Á-Thái Bình Dương tại năm APEC 2027. Quảng Tây có thể tiếp tục chuyển hóa lợi thế địa lý, các diễn đàn mở và nguồn lực đổi mới của mình thành những kết quả hợp tác thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của Trung Quốc và Việt Nam cũng như sự thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, chuyên gia Trần Oanh khẳng định.

https://nhandan.vn/viet-nam-trung-quoc-chung-tay-dong-gop-vao-thanh-cong-cua-apec-post1003136.html?gidzl=WLzMQRybLYE3GbzfiJzV8u9FLMUdDrXxpKy3Dl4p3d_DJWLWzsGBByyPLsIWO5midX1MOJGBIJXzkoLR8G