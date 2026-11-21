Một cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: CGTN

Theo truyền thông Mỹ, các cảnh báo được tái ban hành tại Saudi Arabia và Bahrain sau lần gần nhất vào cuối tháng 10, trong đó Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.

Lực lượng Houthi tiếp tục tìm cách tấn công Saudi Arabia trong ngày 18-11. Trong khi đó, Bahrain cho biết nước này tiếp tục bị tấn công trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi Tehran tuyên bố đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này hôm 17-11.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ phát đi khuyến cáo an ninh đối với công dân đang sinh sống hoặc có kế hoạch du lịch châu Âu trong mùa lễ cuối năm 2026, cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại các địa điểm công cộng đông người, đặc biệt là hội chợ Giáng sinh, khu du lịch và trung tâm thương mại.

Công dân Mỹ được khuyến cáo hạn chế gây chú ý, cảnh giác với tình hình xung quanh, giữ gìn tài sản và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát, lực lượng cứu hộ địa phương. Du khách cần tránh các cuộc biểu tình, khu vực tập trung đông cảnh sát hoạt động và theo dõi tin tức địa phương để chủ động ứng phó với đình công, gián đoạn giao thông.