Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo đề nghị, người có công với cách mạng và thân nhân (tùy từng đối tượng) được tặng 2 mức 300.000 và 600.000 đồng/người. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện.

https://nhandan.vn/de-xuat-chi-hon-530-ty-dong-cho-nguoi-co-cong-dip-tet-nguyen-dan-post1003779.html