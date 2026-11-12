Giá Arabica phục hồi, Robusta giảm phiên thứ 7 liên tiếp

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê diễn biến phân hóa trong phiên hôm qua. Kết phiên, giá Arabica kỳ hạn tháng 3 tiếp tục phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, tăng 2,36% lên 6.203,8 USD/tấn. Ngược lại, giá Robusta kỳ hạn tháng 1 kéo dài chuỗi giảm phiên thứ 7 liên tiếp, mất 2,32% xuống còn 3.071 USD/tấn.

Đối với Arabica, lượng tồn kho được chứng nhận tại Sở ICE tiếp tục duy trì ở mức thấp kỷ lục. Ngày 16/11, tồn kho giảm xuống 186.414 bao, thấp hơn mức đáy lịch sử trước đó là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Sang 17/11, lượng tồn kho tăng 8.109 bao so với phiên trước, nhưng vẫn thấp hơn 10,63% so với mức đáy cũ.

Trước đó, giá Arabica còn chịu áp lực khi thị trường kỳ vọng nguồn cung giao nhận sẽ cải thiện nhờ lượng cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE chờ kiểm định kể từ tháng 9. Tính đến ngày 17/11, khối lượng cà phê chờ kiểm định đã lên tới 212.959 bao, mức cao nhất trong gần 4 năm. Quá trình kiểm định thường mất 1-2 tuần, thậm chí lâu hơn khi khối lượng hàng lớn, trong khi không phải toàn bộ số hàng này đều chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn của ICE.

Áp lực nguồn cung còn đến từ triển vọng sản lượng và lượng cà phê thương mại còn lại của Brazil. Theo các ước tính được đề cập, sản lượng thực tế có thể chỉ đạt khoảng 60 triệu bao, thấp hơn hơn 8 triệu bao so với mức ước tính 68 triệu bao của Conab và IBGE. Cộng với khoảng 4 triệu bao tồn kho chuyển tiếp từ niên vụ 2025-2026, tổng nguồn cung ước đạt 64 triệu bao.

Sau khi trừ nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng 22 triệu bao, Brazil còn khoảng 42 triệu bao dành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, khoảng 16 triệu bao đã được xuất khẩu tính đến hết tháng 10, khiến lượng cung còn lại chỉ khoảng 26 triệu bao cho 8 tháng tiếp theo, tương đương bình quân 3,25 triệu bao/tháng. Đây là mức cung tương đối hạn chế đối với vai trò nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới của Brazil.

Trái ngược với Arabica, Robusta chịu áp lực giảm từ triển vọng nguồn cung cải thiện. Việt Nam - quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới đang bước vào vụ thu hoạch niên vụ 2026-2027, dự kiến tăng tốc từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. VICOFA dự báo sản lượng Robusta của Việt Nam đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước.

Đồng thời, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng xuất khẩu gia tăng, kết hợp với nguồn cung mới từ vụ thu hoạch Việt Nam sắp được bổ sung, củng cố kỳ vọng nguồn cung Robusta sẽ dồi dào hơn trong những tháng tới, qua đó tạo áp lực lên giá.

Tuy nhiên, triển vọng giá Robusta trong trung hạn cần được đánh giá thận trọng hơn trước những rủi ro đối với vụ 2027-2028. Tại một số vùng trồng ở Đắk Lắk, cây cà phê đã xuất hiện hiện tượng ra hoa sớm 3-4 tháng so với chu kỳ thông thường.

Những đợt hoa nở sớm có nguy cơ bị ảnh hưởng trong quá trình thu hoạch, trong khi mưa lớn gây tổn thương tại một số đốt cành và tình trạng ra hoa không đồng đều có thể làm giảm tỉ lệ đậu quả. Nếu hiện tượng này lan rộng, năng suất vụ 2027-2028 có thể bị ảnh hưởng, làm thu hẹp nguồn cung Robusta trong trung hạn.

Thị trường nông sản cũng diễn biến trái chiều trong phiên hôm qua. Đóng cửa, lực mua chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index nhóm tăng 0,4% so với phiên trước. Trong đó, giá hai mặt hàng lúa mì đồng loạt đi lên. Cụ thể, giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 12 tăng 1,4% lên mức 218,7 USD/tấn, trong khi giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 2,4%, chốt phiên tại 236,8 USD/tấn.

Theo MXV, động lực thúc đẩy giá lúa mì tăng điểm trong phiên đến từ những lo ngại gián đoạn logistics tại khu vực Biển Đen kết hợp với tình trạng thời tiết tại vùng trồng lúa mì của Mỹ.