Bàn giao 190 cán bộ về trạm y tế cấp xã

Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo UBND cấp xã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận.

Tại hội nghị, Sở Y tế công bố Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND TP. Huế về việc chuyển biên chế và điều động viên chức của các TTYT thuộc Sở Y tế về các Trạm Y tế thuộc UBND cấp xã. Đồng thời, công bố Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội về các Trạm Y tế thuộc UBND cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đợt bàn giao này nhằm tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở.

Kiểm tra sức khỏe xương khớp cho bệnh nhân ở Trạm Y tế xã Phú Vang

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trạm y tế cấp xã là nơi gần dân nhất, trực tiếp triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng, dân số, an toàn thực phẩm và các nhiệm vụ liên quan đến bảo trợ xã hội. Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và nhân lực được kỳ vọng đưa hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, đồng thời phát huy tính chủ động của chính quyền cấp xã.

Sở Y tế yêu cầu quá trình bàn giao phải bảo đảm đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, hồ sơ, tài liệu và dữ liệu chuyên môn; hạn chế những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau chuyển giao. Các TTYT tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế trong thời gian đầu thực hiện mô hình mới, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống trong công tác chuyên môn.

Đối với UBND cấp xã, Sở Y tế đề nghị tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ nhân lực; sớm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và yêu cầu thực tế của từng địa bàn. Các trạm y tế được yêu cầu tiếp tục duy trì đầy đủ các chương trình về phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội.

Sở Y tế sẽ tiếp tục thực hiện vai trò quản lý nhà nước, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Mục tiêu của việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, bảo đảm các hoạt động y tế cơ sở được duy trì ổn định, liên tục và hiệu quả.

Tại hội nghị, Sở Y tế thành phố và lãnh đạo UBND cấp xã đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.