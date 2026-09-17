Tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ y tế

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân.

Diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/9 với sự tham gia của hơn 50 học viên là đại diện các khoa, phòng thuộc CDC Huế, 6 chủ nhiệm đề tài NCKH cấp ngành năm 2026 và học viên đại diện cho 9 Trung tâm Y tế trên địa bàn thành phố.

Học viên nghiên cứu và thực hành 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: phương pháp xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên và định hướng đề tài theo mô hình bệnh tật mới; hướng dẫn chuẩn hóa đề cương NCKH theo biểu mẫu của Sở Y tế; rà soát, góp ý và hướng dẫn chỉnh sửa trực tiếp 6 đề tài NCKH cấp ngành năm 2026 của CDC TP. Huế, đồng thời tổ chức thực hành theo nhóm để phác thảo ý tưởng đề cương NCKH cấp ngành năm 2027.

Theo BSCKII. Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc CDC thành phố, trong bối cảnh mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, hoạt động NCKH giúp cán bộ y tế tìm kiếm những giải pháp can thiệp có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm. Vì vậy, Trung tâm luôn tạo điều kiện thuận lợi để công tác NCKH trở thành hoạt động thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, từng bước hướng tới việc triển khai những đề tài có quy mô lớn hơn, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Điểm đáng chú ý của chương trình là phương pháp đào tạo tương tác, kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết và thực hành trực tiếp. Các học viên chủ động phác thảo ý tưởng đề cương trên máy tính cá nhân, sau đó trình chiếu tại lớp để được giảng viên, chuyên gia góp ý, hướng dẫn cụ thể. Qua đó, những khó khăn trong quá trình xây dựng đề cương được trao đổi và điều chỉnh ngay tại lớp học, góp phần củng cố kỹ năng xây dựng, hoàn thiện đề cương và triển khai các đề tài NCKH trong ngành y tế thành phố.