  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 07/08/2025 15:24

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở trẻ em tiếp xúc nhiều với màn hình

Trẻ em dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình, dù là điện thoại hay tivi, sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến tim và rối loạn chuyển hóa. Đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch công bố ngày 6/8.

Phụ huynh từ chối cho trẻ sử dụng smartphone – xu hướng ngày càng lan rộng toàn cầu

Nghiên cứu đã theo dõi thói quen sử dụng thiết bị điện tử và giấc ngủ của hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 10 - 18 tuổi nhằm phân tích mối liên hệ giữa việc dùng thiết bị với các yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa. Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian trước màn hình và các thiết bị điện tử sẽ có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và chuyển hóa, như huyết áp cao, cholesterol cao và kháng insulin, hoặc bệnh tiểu đường. Cụ thể, ông David Horner, tác giả chính và là nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen, cho biết một đứa trẻ tiếp xúc màn hình thêm 3 giờ/ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh 25% -50% so với bạn bè đồng trang lứa. Nếu điều này xảy ra trên quy mô toàn bộ dân số trẻ em, thì sẽ dẫn đến một sự thay đổi đáng kể về nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ sớm và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Các nhà nghiên cứu hiện vẫn còn tranh luận về tác động tiêu cực của việc sử dụng thiết bị điện tử đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, phần lớn đều đồng thuận rằng nhóm tuổi này dễ bị ảnh hưởng hơn so với người lớn.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
tăng nguy cơmắc bệnh timtrẻ emtiếp xúcmàn hình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm?

Nhiều phụ huynh có xu hướng cho con tiếp xúc với tiếng Anh từ rất sớm, thậm chí ngay từ khi con mới bước vào độ tuổi mẫu giáo. Mong muốn con giỏi tiếng Anh từ nhỏ là điều dễ hiểu trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, câu chuyện ấy cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: Liệu việc cho trẻ học tiếng Anh quá sớm có thực sự cần thiết và phù hợp?

Có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm
Mở lối tri thức cho trẻ khiếm thị

Hiểu rằng sách giáo khoa chữ Braille (chữ nổi) là công cụ tốt nhất giúp phát triển chức năng xúc giác, nâng cao khả năng học hòa nhập và tiếp thu kiến thức, nhiều năm qua, các cán bộ Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù thành phố Huế đã dành nhiều tâm huyết nhân bản sách giáo khoa này, mở ra con đường tiếp cận tri thức, xây dựng tương lai cho các em.

Mở lối tri thức cho trẻ khiếm thị
Trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em

Ngày 3/7, Tổ chức Hue Help khai giảng khóa học bơi an toàn trong khuôn khổ dự án phòng, chống đuối nước cho trẻ em do Tổ chức Campaign Tobacco-Free Kids (CTFK) tài trợ.

Trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em
Nơi chắp cánh tương lai cho trẻ em khiếm thị

Không chỉ là nơi giáo dục, hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù (TT GD - HNTEM) thuộc Hội Người mù TP. Huế còn là mái nhà ấm áp, nơi chắp cánh cho tương lai tươi sáng hơn của trẻ em khiếm thị.

Nơi chắp cánh tương lai cho trẻ em khiếm thị

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top