Tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở trẻ em tiếp xúc nhiều với màn hình

Nghiên cứu đã theo dõi thói quen sử dụng thiết bị điện tử và giấc ngủ của hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 10 - 18 tuổi nhằm phân tích mối liên hệ giữa việc dùng thiết bị với các yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa. Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian trước màn hình và các thiết bị điện tử sẽ có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và chuyển hóa, như huyết áp cao, cholesterol cao và kháng insulin, hoặc bệnh tiểu đường. Cụ thể, ông David Horner, tác giả chính và là nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen, cho biết một đứa trẻ tiếp xúc màn hình thêm 3 giờ/ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh 25% -50% so với bạn bè đồng trang lứa. Nếu điều này xảy ra trên quy mô toàn bộ dân số trẻ em, thì sẽ dẫn đến một sự thay đổi đáng kể về nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ sớm và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Các nhà nghiên cứu hiện vẫn còn tranh luận về tác động tiêu cực của việc sử dụng thiết bị điện tử đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, phần lớn đều đồng thuận rằng nhóm tuổi này dễ bị ảnh hưởng hơn so với người lớn.