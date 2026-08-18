Rèn nghề từ thực tiễn lâm sàng

Thực hành trên người bệnh giúp sinh viên củng cố kiến thức và tự tin hơn trước khi hành nghề.

Từ giảng đường đến bệnh viện

Tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, trong các giờ thực hành, sinh viên theo chân bác sĩ vào các khoa lâm sàng. Tại đây, các em được quan sát quá trình thăm khám, ghi chép thông tin, trao đổi về chẩn đoán và thực hành những kỹ thuật phù hợp dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Sinh viên Lê Văn Trọng, ngành Kỹ thuật hình ảnh, Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, thực hành tại bệnh viện giúp em hiểu bài sâu hơn, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp với người bệnh, làm việc nhóm và tác phong chuyên nghiệp.

Với hơn 8.000 sinh viên và trên 2.500 học viên sau đại học mỗi năm, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chú trọng gắn đào tạo lý thuyết với thực hành. Năm học 2024 - 2025, hơn 5.600 sinh viên tham gia thực hành lâm sàng; năm học 2025 - 2026, con số này tăng lên hơn 6.500. Số lượng người học thực hành ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống cơ sở thực hành.

Tại Bệnh viện Trường, lượng người bệnh lớn, bệnh lý đa dạng tạo môi trường để người học tiếp cận nhiều tình huống lâm sàng khác nhau. Thời lượng thực hành được bố trí theo từng ngành và chuẩn đầu ra. Với các ngành đào tạo 6 năm như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, thực hành được triển khai xuyên suốt chương trình và tập trung nhiều hơn ở những năm cuối.

Theo ông Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bệnh viện đang tiếp tục chuẩn hóa chương trình, đầu tư trang thiết bị và cải tiến phương pháp thực hành lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nâng cao năng lực thực hành cho người học.

Tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu

Bên cạnh Bệnh viện Trường, các bệnh viện tuyến cuối với số lượng người bệnh lớn, nhiều chuyên khoa và kỹ thuật chuyên sâu cũng là môi trường thực hành quan trọng đối với sinh viên, học viên ngành y.

Bệnh viện Trung ương Huế có hơn 5.000 giường bệnh, tạo điều kiện cho người học có cơ hội tiếp cận các chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu và nhiều ca bệnh phức tạp. Năm 2025, bệnh viện tiếp nhận hơn 73.000 lượt sinh viên, học viên đến thực hành. Tại các khoa, sinh viên, học viên được tham gia giao ban, theo dõi diễn biến người bệnh và thực hành các kỹ năng chuyên môn dưới sự hướng dẫn, giám sát của giảng viên, bác sĩ. Qua đó, kiến thức trên giảng đường được vận dụng vào những tình huống cụ thể trong khám, chữa bệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, sự đa dạng về ca bệnh cùng việc triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện tuyến cuối là điều kiện để sinh viên, học viên vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành tác phong nghề nghiệp.

Cùng với việc mở rộng môi trường thực hành, phương thức tổ chức và đánh giá người học cũng từng bước được đổi mới. Sinh viên, học viên được đánh giá bằng bảng tiêu chí cụ thể và trực tiếp tại khoa, gồm cả lý thuyết và thực hành, giúp giảng viên theo dõi quá trình rèn luyện và mức độ đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, “Sổ tay thực hành lâm sàng” đã được triển khai tại một số khoa và dự kiến từ tháng 9/2026 được áp dụng rộng rãi trong toàn bệnh viện. Sổ tay giúp thống nhất nội dung thực tập, xác định những kỹ năng người học cần hoàn thành, đồng thời là căn cứ để giảng viên, bác sĩ theo dõi, đánh giá năng lực thực hành.

Từ Bệnh viện Trường đến bệnh viện tuyến cuối, việc gắn đào tạo với thực hành giúp người học không chỉ củng cố kiến thức mà còn rèn kỹ năng, tác phong nghề nghiệp. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng nhân lực y tế, đáp ứng tốt hơn thực tế khám, chữa bệnh.