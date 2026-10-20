Phụ cấp theo đặc thù, thêm động lực cho ngành y

Nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo chính sách mới.

Mức hưởng tùy vị trí việc làm

Y sĩ y học cổ truyền Lê Đức Hòa, Trạm Y tế phường Thủy Xuân, thuộc nhóm viên chức chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 70%. Chính sách này góp phần cải thiện thu nhập, tạo thêm động lực để cán bộ y tế yên tâm công tác tại tuyến cơ sở. “Tôi công tác lâu năm trong ngành y nên khi Nhà nước có Nghị định mới về phụ cấp ưu đãi nghề, tôi rất phấn khởi. Đây là sự quan tâm, động viên đối với cán bộ y tế, giúp chúng tôi có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục hoàn thành tốt công việc”, anh Hòa phấn khởi.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế, BS Trương Viết Hoàng, Phó Trưởng khoa là một trong những bác sĩ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 80% theo chính sách mới, do trực tiếp thực hiện công tác hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Trương Viết Hoàng chia sẻ, mức phụ cấp này là sự động viên thiết thực đối với những người thường xuyên làm việc trong môi trường đặc thù.

Theo ông Nguyễn Hoàng Nhân, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, việc đưa cán bộ cấp cứu ngoại viện vào nhóm được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là sự ghi nhận đối với tính chất đặc thù của công việc. Hiện Trung tâm có 18 viên chức thuộc nhóm được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 80% theo chính sách mới do trực tiếp thực hiện công tác hồi sức cấp cứu. Mức phụ cấp này là sự động viên thiết thực, góp phần nâng cao đời sống và tạo điều kiện để nhân viên y tế gắn bó với nghề.

Theo Nghị định 350/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 9/9/2026, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế từ 30% đến 80%, tùy tính chất công việc và địa bàn. Mức 80% áp dụng với các lĩnh vực đặc thù như cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, tâm thần, pháp y; 70% đối với một số công việc điều trị bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS; 60% dành cho chăm sóc, điều trị bệnh truyền nhiễm và một số lĩnh vực chuyên môn đặc thù. Các nhóm khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, xét nghiệm, y - dược cổ truyền, dược… hưởng mức 40 đến 50%, trong khi một số vị trí như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số, y tế trường học hưởng 30%.

Cần tháo gỡ khó khăn về nguồn chi

Toàn ngành y tế thành phố Huế hiện có 24 đơn vị trực thuộc, gồm 8 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 6 trung tâm cấp thành phố và các trung tâm y tế khu vực. Tính đến tháng 10/2026, toàn ngành được giao 2.534 công chức, viên chức và người lao động; trong đó có 57 công chức, 853 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Riêng Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Phục hồi chức năng là hai đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, có 187 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị. Với đặc thù công việc và cơ chế tài chính khác nhau, việc bảo đảm nguồn lực chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cũng đặt ra những yêu cầu riêng đối với từng đơn vị.

Tại Bệnh viện Tâm thần Huế, viên chức trực tiếp khám, điều trị và chăm sóc người bệnh tâm thần thuộc nhóm được hưởng phụ cấp 80%. Chính sách góp phần động viên đội ngũ y tế, nhưng cũng đặt ra áp lực về nguồn kinh phí chi trả. Hiện bệnh viện tự chủ khoảng 70% kinh phí hoạt động, trong khi giá dịch vụ khám, chữa bệnh tâm thần chưa tính đủ chi phí nhân công theo mức phụ cấp mới.

ThS.BS Hồ Dũng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế cho biết, việc tăng phụ cấp tạo thêm động lực để nhân viên y tế gắn bó với nghề. Tuy nhiên, để chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, cần bảo đảm nguồn kinh phí phù hợp với khả năng tài chính thực tế của bệnh viện.

Theo Sở Y tế, toàn ngành hiện có 1.448 vị trí việc làm hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, trong khi khả năng tự cân đối kinh phí của một số đơn vị còn hạn chế. Giai đoạn 2022 - 2025, ngành còn thiếu kinh phí bảo đảm tiền lương cho 290 vị trí việc làm hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Riêng năm 2026, có 204 vị trí chưa bảo đảm được nguồn chi trả, với tổng kinh phí khoảng 38,15 tỷ đồng. Để đảm bảo công việc, các đơn vị phải tuyển lao động theo hợp đồng và sử dụng nguồn thu để trả lương, nên sẽ khó khăn trong việc chi trả thêm các khoản phụ cấp ưu đãi nghề.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, ngành đang rà soát việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề tại các đơn vị, đánh giá khả năng cân đối kinh phí để tham mưu giải pháp phù hợp. Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn chi trả nhằm bảo đảm quyền lợi của nhân viên y tế, góp phần động viên đội ngũ, nhất là những người làm việc trong lĩnh vực đặc thù, áp lực cao, yên tâm công tác.