Động lực từ chính sách mới

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục.

Công việc mới, yêu cầu cao

Những ngày đầu tháng 10, bà Huỳnh Thị Ly, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vỹ Dạ tất bật với các báo cáo, công việc liên quan đến khám sức khỏe cho người dân, bảo hiểm y tế học sinh và an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú. Bà Ly cho biết, Phòng Văn hóa - Xã hội đảm nhận nhiều lĩnh vực. So với trước đây, phạm vi công việc rộng hơn, trong đó có những lĩnh vực mới như y tế.

Sự thay đổi không chỉ ở số lượng đầu việc mà còn ở cách tiếp cận công việc. Từ chỗ chủ yếu tham mưu ở cấp quận, nay bà Ly còn trực tiếp làm việc với tổ dân phố, cơ sở và người dân. Điều này đòi hỏi cán bộ phải nắm chắc tình hình, phối hợp nhiều hơn và xử lý công việc ngay tại cơ sở.

“Chính sách phụ cấp được điều chỉnh sẽ là nguồn động viên, tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ. Chúng tôi phải tự nâng cao năng lực, kỹ năng và trách nhiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ”, bà Ly chia sẻ.

Câu chuyện giữa chúng tôi với bà Trương Thị Lý, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu nhiều lần bị ngắt quãng, bởi bà liên tục hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân.

Theo bà Lý, áp lực công việc không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ mà còn ở yêu cầu xử lý đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hạn chế người dân phải đi lại nhiều lần. “Khi biết phụ cấp được điều chỉnh, tôi rất phấn khởi vì những nỗ lực của cán bộ cơ sở được quan tâm, ghi nhận. Có thêm động lực thì mình càng phải cố gắng làm tốt hơn, hướng dẫn người dân đầy đủ hơn và trách nhiệm hơn”, bà Lý chia sẻ.

Đãi ngộ đi cùng trách nhiệm

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, nhiều nhiệm vụ được phân cấp về cơ sở, khiến phạm vi và khối lượng công việc ở nhiều vị trí thay đổi. Không ít vị trí đồng thời xử lý nhiều lĩnh vực, trong khi yêu cầu về tiến độ, chất lượng tham mưu và trách nhiệm cá nhân ngày càng cao.

Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, khi phạm vi nhiệm vụ rộng hơn, cán bộ cơ sở phải chủ động sắp xếp công việc khoa học, phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực và thường xuyên cập nhật quy định mới. Chính sách phụ cấp mới là nguồn động viên cần thiết, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ phải tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, toàn thành phố hiện có 1.885 công chức thuộc UBND cấp xã trong diện áp dụng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 381/2026/NĐ-CP. Nghị định quy định cán bộ, công chức cấp xã không hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố được hưởng phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Chế độ được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Đồng chí Trần Quốc Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Nghị định 381/2026/NĐ-CP là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh khối lượng công việc và trách nhiệm ở cơ sở ngày càng cao. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố triển khai đúng đối tượng, đúng chế độ, đồng thời tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ. “Chính sách đãi ngộ là yếu tố tạo động lực, nhưng chất lượng hoạt động của bộ máy vẫn phụ thuộc vào năng lực, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ. Cùng với sắp xếp vị trí việc làm, Sở cũng tập trung bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc và khả năng phục vụ người dân”, đồng chí Trần Quốc Thắng chia sẻ.